Muere uno de los líderes del Tren de Aragua en Colombia, mientras trataba de huir de la policía

Un conocido líder de la pandilla Tren de Aragua en Chile, escondido en Colombia, se cayó y murió tras resbalarse de un balcón de un octavo piso mientras intentaba huir de las autoridades que allanaban su apartamento.

Ender Alexis Rojas Montan, un líder de 31 años de la rama Dinastía Alayon de la pandilla, se desplomó de ocho pisos y murió en el impacto, según imágenes de video obtenidas por NewsX.

Rojas Montan intentó escapar rápidamente del apartamento en Antioquia, Colombia, el 9 de octubre mientras la Policía Nacional de Colombia derribaba su puerta con un ariete, según las imágenes de la cámara corporal de los policías.

Se vio brevemente al jefe de la pandilla intentando escalar la barandilla del balcón en un intento infructuoso de llegar al piso inferior. En cambio, perdió el equilibrio y se desplomó sobre la acera de concreto, según las imágenes.

Un oficial que se asomó por encima de la barandilla capturó una visión clara del cadáver de Rojas Montan mientras yacía desplomado en la acera mientras un peatón observaba horrorizado, según el video de la cámara corporal.

Un escuadrón de al menos cinco agentes irrumpió en el apartamento con las armas desenfundadas y ordenó a los sospechosos que se agacharan. Un hombre sin camisa, sentado en el sofá, se arrodilló rápidamente y mantuvo las manos en alto mientras un perro pequeño correteaba a los pies de las autoridades, según muestran las imágenes.