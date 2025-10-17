Muere uno de los líderes del Tren de Aragua en Colombia, mientras trataba de huir de la policía
Ender Alexis Rojas Montan, un líder de 31 años de la facción Dinastía Alayón de la pandilla, cayó desde el octavo piso y murió al impactar contra el suelo
Un conocido líder de la pandilla Tren de Aragua en Chile, escondido en Colombia, se cayó y murió tras resbalarse de un balcón de un octavo piso mientras intentaba huir de las autoridades que allanaban su apartamento.
Ender Alexis Rojas Montan, un líder de 31 años de la rama Dinastía Alayon de la pandilla, se desplomó de ocho pisos y murió en el impacto, según imágenes de video obtenidas por NewsX.
Rojas Montan intentó escapar rápidamente del apartamento en Antioquia, Colombia, el 9 de octubre mientras la Policía Nacional de Colombia derribaba su puerta con un ariete, según las imágenes de la cámara corporal de los policías.
Se vio brevemente al jefe de la pandilla intentando escalar la barandilla del balcón en un intento infructuoso de llegar al piso inferior. En cambio, perdió el equilibrio y se desplomó sobre la acera de concreto, según las imágenes.
Un oficial que se asomó por encima de la barandilla capturó una visión clara del cadáver de Rojas Montan mientras yacía desplomado en la acera mientras un peatón observaba horrorizado, según el video de la cámara corporal.
Un escuadrón de al menos cinco agentes irrumpió en el apartamento con las armas desenfundadas y ordenó a los sospechosos que se agacharan. Un hombre sin camisa, sentado en el sofá, se arrodilló rápidamente y mantuvo las manos en alto mientras un perro pequeño correteaba a los pies de las autoridades, según muestran las imágenes.
Otra persona fue encontrada en un dormitorio contiguo intentando ocultarse debajo de una manta gruesa.
Mientras las autoridades revisaban el apartamento, encontraron múltiples objetos de contrabando ocultos, incluida una granada de fragmentación y una libra de anfetamina valorada en 9.550 dólares, informó NewsX.
Otros tres presuntos miembros de la organización criminal —Luis Alberto Cabeza Calderón, Yonathan Samuel Urbina Rodríguez y Daviannys del Jesús Moya Ávila— fueron arrestados en el lugar. Los tres son venezolanos, según declaró un director de la policía colombiana al medio local La Vanguardia .
Cabeza Calderón, alias “Toro”, es uno de los aliados más fieles del máximo líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores , según El Colombiano . El propio jefe es buscado en Perú desde 2023 por diversos delitos, como extorsión y narcotráfico.
La redada de octubre, denominada “Operación Sombra 3”, fue llevada a cabo por autoridades colombianas, chilenas y peruanas con el respaldo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y Ameripol, informó NewsX.
Rojas Montan era buscado por las autoridades internacionales por secuestro agravado y su asociación criminal con la banda Tren de Aragua , fundada en Venezuela e incluso contó con el apoyo de algunos funcionarios corruptos del país.
La policía dijo que el trío de sospechosos sobrevivientes arrestados en la redada supuestamente estaban involucrados en la expansión de la pandilla y tenían la tarea de gestionar la distribución de drogas sintéticas, redes de extorsión y operaciones de explotación sexual.
Rojas Montan huyó de Chile en junio de 2024 y rápidamente se trasladó a Colombia mientras supuestamente trabajaba para expandir las operaciones de la pandilla al Valle de Aburrá, que tiene una población estimada de 4 millones de personas.