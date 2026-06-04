Mujeres son cruciales cuidadoras en brote de ébola pero las más expuestas al contagio

“Ella es la única familia que me queda. No puedo abandonarla”, afirmó Kasiwa a The Associated Press. Añadió que le da demasiado miedo llevar a su madre al hospital, donde podría confirmarse una infección. “Estos días oímos que allí está muriendo mucha gente, incluso enfermeras”, comentó.

Cada día durante la última semana, Aline Kasiwa ha alimentado a su madre enferma, la ha ayudado a beber y ha lavado su ropa, todo mientras teme contagiarse del virus del ébola, ya que el este de República del Congo está sumido en uno de los brotes de ébola de propagación más rápida de los que se tiene registro.

Sin equipo de protección más allá de una mascarilla barata, la joven de 28 años en Bunia, una ciudad en el corazón del brote, es un ejemplo de las mujeres del este del Congo que casi siempre son las primeras cuidadoras, un papel que, según trabajadores de la salud, las está poniendo en mayor riesgo de contraer ébola.

“Es la mujer la que les da un baño, es la mujer la que les da de comer, y es la mujer la que está ahí para lavar la ropa sucia y todo lo demás”, explicó la doctora Furaha Elisabeth, directora de la clínica de ginecología y obstetricia Karibuni Wa Maman en Bunia.

El Bundibugyo, el tipo de ébola presente en este brote, no tiene tratamiento ni vacuna aprobados. Incluso trabajadores de la salud han señalado que no cuentan con mascarillas, guantes y otros equipos para protegerse.

Eso deja a algunas mujeres ante decisiones imposibles, especialmente a las embarazadas.

“Cuando ves la manera en que la gente muere —incluso las enfermeras que nos atienden están muriendo— ¿cómo no vas a tener miedo?”, comentó Anny Ekyambo, una mujer de 32 años en Bunia. Añadió que le da demasiado miedo acudir a una clínica para hacerse las revisiones, aunque tiene cinco meses de embarazo.

ÉBOLA AFECTA MÁS A LAS MUJERES

El brote se identificó con semanas de retraso porque al principio no se hicieron pruebas diagnósticas para Bundibugyo, una variedad inusual del virus. Las autoridades congoleñas informaron el miércoles que han confirmado 363 casos, incluidos 62 fallecimientos, y se sospechan más. La vecina Uganda ha confirmado 15 casos, incluida una muerte.

No está claro cuántas mujeres se han infectado. Pero la historia muestra que brotes anteriores de ébola han afectado más a las mujeres.

En el primer brote registrado en la década de 1970, las mujeres representaron el 56% de las muertes, según ONU Mujeres. Durante el brote de 2018-2020 en Congo, el más mortífero en la historia del país, las mujeres y las niñas constituyeron cerca de dos tercios de los casos reportados.

“Sin duda veremos que el mismo patrón emerge en el brote actual”, dijo en un comunicado Sofia Calltorp, jefa de acción humanitaria de ONU Mujeres. “La transmisión del ébola sigue realidades sociales. El virus se propaga a lo largo de las líneas del cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo sanitario en primera línea y las prácticas funerarias”.

En muchas comunidades del este de República Democrática del Congo, las mujeres son quienes preparan los cuerpos para el entierro.