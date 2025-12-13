No cesa guerra: Dron mata a dos en Rusia; Ucrania se queda sin luz tras ataques

Un ataque ucraniano con drones mató a dos personas en el suroeste de Rusia durante la noche, al tiempo que algunas zonas de Ucrania se quedaron sin electricidad tras ataques nocturnos rusos contra la infraestructura energética, informaron las autoridades el sábado, en un momento en que las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos estaban por reiniciarse el domingo. Asesores de política exterior de Estados Unidos, Ucrania y Alemania, entre otros, se reunirán en Berlín, reportó la agencia de noticias alemana DPA. Alemania recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el lunes, como parte de los esfuerzos de los mandatarios europeos para encauzar las negociaciones. TE PUEDE INTERESAR: León XIV reitera a Zelenski la necesidad de continuar el diálogo para una paz justa Durante meses, Estados Unidos ha intentado conciliar las exigencias de cada lado y el presidente Donald Trump presiona para un rápido final de la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por la demora. La búsqueda de posibles compromisos se ha topado con grandes obstáculos, incluido el control de la región del Donbás en el este de Ucrania, mayormente ocupada por Rusia, pero partes de la cual permanecen bajo control ucraniano. El ataque con drones en la región rusa de Sarátov dañó un edificio residencial y destrozó varias ventanas en un jardín de infantes y una clínica, reportó el gobernador de Saratov, Roman Busargin. El Ministerio de Defensa ruso informó haber derribado 41 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche.

En Ucrania, Rusia lanzó ataques nocturnos con drones y misiles contra cinco regiones, apuntando a su infraestructura energética y portuaria. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, dijo que más de un millón de personas se quedaron sin electricidad. Zelenski subrayó que Moscú lanzó más de 450 drones y 30 misiles sobre territorio ucraniano durante la noche. En la ciudad de Odesa, en el Mar Negro, los ataques causaron un incendio en silos de grano en el puerto, según el viceprimer ministro y ministro de Reconstrucción de Ucrania, Oleksiy Kuleba. Dos personas resultaron heridas en incidentes registrados en la región de Odesa, explicó su principal mandatario, Oleh Kiper. TE PUEDE INTERESAR: ‘Momento decisivo’, Zelenskyy se reúne en Londres con sus aliados europeos para hablar sobre el plan de paz Kiev y sus aliados occidentales sostienen que Moscú está intentando paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a la población civil el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, lo que las autoridades ucranianas consideran que es “convertir el frío en arma”. En las líneas del frente, las fuerzas ucranianas indicaron el sábado que la parte norte de la ciudad crucial de Pokrovsk estaba bajo control ucraniano, a pesar de las afirmaciones de Rusia a principios de este mes de que había tomado el control total de la ciudad. AP no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.