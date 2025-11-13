‘Operación Lanza del Sur’ Estados Unidos anuncia ataque contra narcotráfico en Latinoamérica

Tras haber catalogado al narcotráfico como acto terrorista, las autoridades de los Estados Unidos han justificado operaciones sobre territorio latinoamericano

El 13 de noviembre, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, informó sobre operativo militar contra el narcotráfico en territorio externo a los Estados Unidos.

Desde el Pentágono, Hegseth informó que, por órdenes del presidente Donald Trump, los Estados Unidos planearán una ofensiva contra las organizaciones, catalogadas como narcoterroristas que residen en el continente Americano, específicamente, en la amplia región de Latinoamérica.

La operación fue nombrada ‘Lanza del Sur’. Según Hegseth, la intención del operativo será ‘expulsar a los narcoterroristas’ del hemisferio occidental.

Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos’ informó el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

Aunque no se han dado más detalles, se debe contextualizar que esta operación fue dada a conocer, mientras buques del ejército estadounidense residen en las costas cariñenas, cerca de la frontera con Venezuela.

Desde su presencia próxima a las costas venezolanas, el ejército estadounidense ha aniquilado a 76 presuntos narcoterroristas que viajaban en embarcaciones clandestinas fuera de Sur América.

TE PUEDE INTERESAR: Trump mandará soldados a tierras de Latinoamérica: ¿entrenamientos o estrategia militar en Panamá?

En paralelo, se informó que el ejército de los Estados Unidos desplegará pelotones, de hasta 40 soldados, para entrenar en Panamá. Las autoridades justificaron que las instrucciones de los militares en dicho territorio centroamericano será para acostumbrar a sus unidades en zonas selváticas.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

