‘Operación Lanza del Sur’ Estados Unidos anuncia ataque contra narcotráfico en Latinoamérica

La operación fue nombrada ‘Lanza del Sur’. Según Hegseth , la intención del operativo será ‘ expulsar a los narcoterroristas ’ del hemisferio occidental.

Desde el Pentágono, Hegseth informó que, por órdenes del presidente Donald Trump, los Estados Unidos planearán una ofensiva contra las organizaciones, catalogadas como narcoterroristas que residen en el continente Americano, específicamente, en la amplia región de Latinoamérica.

El 13 de noviembre, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth , informó sobre operativo militar contra el narcotráfico en territorio externo a los Estados Unidos.

‘Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos’ informó el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

Aunque no se han dado más detalles, se debe contextualizar que esta operación fue dada a conocer, mientras buques del ejército estadounidense residen en las costas cariñenas, cerca de la frontera con Venezuela.

Desde su presencia próxima a las costas venezolanas, el ejército estadounidense ha aniquilado a 76 presuntos narcoterroristas que viajaban en embarcaciones clandestinas fuera de Sur América.

En paralelo, se informó que el ejército de los Estados Unidos desplegará pelotones, de hasta 40 soldados, para entrenar en Panamá. Las autoridades justificaron que las instrucciones de los militares en dicho territorio centroamericano será para acostumbrar a sus unidades en zonas selváticas.