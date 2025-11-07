Pese a la guerra comercial con EU, el desempleo en Canadá logra descender

Internacional
/ 7 noviembre 2025
    Pese a la guerra comercial con EU, el desempleo en Canadá logra descender
    Canadá está envuelta en un conflicto comercial con EU, país al que se destinan algo más del 75% de las exportaciones del país. FOTO: ESPECIAL.

Los tipos de interés se sitúan en estos momentos en el 2.25% desde la reducción de un cuarto de punto anunciada el 29 de octubre

CANADÁ.- La tasa de desempleo de Canadá se redujo dos décimas, al 6.9%, en octubre tras la inesperada creación neta de 67.000 puestos de trabajo, el segundo mes consecutivo de aumento del empleo en el país a pesar del conflicto comercial con EU, señaló este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

En septiembre, la economía canadiense ya había creado 60.000 empleos netos. Los analistas esperaban para octubre la destrucción de algo más de 2.000 puestos de trabajo.

EC indicó que el aumento del empleo se produjo gracias a los trabajos a tiempo parcial y sectores como el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento, información, cultura y recreación y servicios públicos esenciales. Sin embargo, en el sector de la construcción se destruyeron 15.000 puestos de trabajo.

La provincia de Ontario, la más afectada por la guerra comercial con Estados Unidos, registró la creación de 55.000 empleos.EC también destacó que el empleo en el sector privado creció en 73.000 personas, el primer incremento notable desde junio de 2025.

La Administración del presidente Donald Trump ha impuesto aranceles hasta del 35% a los productos no incluidos en el T-MEC y ha suspendido las negociaciones para resolver el conflicto.

El aumento inesperado del empleo en el país reduce la presión para que el Banco de Canadá siga rebajando los tipos de interés en su próximo anuncio el 10 de diciembre.

Temas


Economía
trabajadores
empleos

Localizaciones


Canadá

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

