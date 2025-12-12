Protestas de la ‘Generación Z’ en Nepal dejan daños por 586 millones de dólares

Las protestas de la “Generación Z” en Nepal, que tuvieron lugar el pasado septiembre y dejaron más de 70 muertos, además de forzar la salida del gobierno comunista de KP Sharma Oli, provocaron daños por 586 millones de dólares, estimaron este viernes datos gubernamentales.

Según un informe emitido este viernes por un comité de investigación del gobierno de Nepal, “las pérdidas materiales provocadas por la protesta de la ‘Generación Z’ en septiembre se estiman en la cifra de 585.89 millones de dólares estadounidenses”.

Este comité de investigación, que se formó después de las protestas para documentar los daños y elaborar un plan de reconstrucción, fue designado por el gobierno de Nepal y presentó este viernes sus hallazgos a la primera ministra interina Sushila Karki.

El informe señaló que las protestas dejaron un total de 77 muertos, contabilizando 20 fallecidos el 8 de septiembre, 37 el 9 y 20 más en los días posteriores.

Del total de heridos, más de 2 mil 400, 17 de ellos eran menores de 13 años y más de mil 400 no tenían más de 28 años.

Las pérdidas materiales afectaron a 2 mil 168 unidades de infraestructura gubernamental y pública, con 2 mil 671 edificios dañados, lo que provocó pérdidas por 272.72 millones de dólares, mientras que 12 mil 659 vehículos sufrieron daños por un valor de 89.70 millones de rupias y las pérdidas en el sector privado ascendieron a 232.69 millones de dólares.

Del total de daños relacionados con el gobierno, el 68% se produjo a nivel federal, mientras que los gobiernos provinciales y locales representaron el 10% y el 22%, respectivamente.

El comité también propuso un plan de acción para la reconstrucción, estimando que se necesitarán 251.83 millones de dólares para restaurar las estructuras dañadas.

Nepal está actualmente gobernado por una administración interina encabezada por Sushila Karki, primera mujer en asumir el cargo, nombrada con el apoyo de la “Generación Z” para conducir al país a las elecciones previstas para marzo de 2026.

MARCHA DE LA ‘GENERACIÓN Z’ EN MÉXICO

En internet, un grupo denominado “Generación Z México” ha convocado a una marcha pacífica el pasado sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México; apuntan que, para identificarse, podrán portar banderas del anime ‘One Piece’.

La marcha tenía como objetivo manifestarse en contra de las acciones del Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin “apoyar ideologías” ni partidos políticos. A la par, negaron que haya “intereses ocultos o agendas disfrazadas”, sobre todo por especulaciones que ha generado en redes sociales.

La marcha fue respaldada un movimiento autodescrito como “cívico, realista y apartidista”. A pesar de que el colectivo no participará oficialmente de la convocatoria, respalda toda forma de expresión pública pacífica.

Esta movilización causó gran revuelo en las plataformas digitales, especialmente entre los simpatizantes de Morena, pues aseguran que esta marcha es un invento más de la oposición, con el objetivo de desprestigiar la administración actual.

Aunque la marcha se convocó como pacifica, enfrentamientos entre los asistentes y los elementos de la policía se registraron en todo el Zócalo; fotografías y metrajes de las autoridades disparando gas lacrimógeno se viralizó en las redes sociales, especialmente en la plataforma de X.

César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, culpó a los manifestantes de haber causado los 20 casos de civiles lesionados durante la protesta en la CDMX.

“Si no hubiera habido manifestantes que se hubieran intentado saltar la las vallas, si no hubiera habido manifestantes que jalaron hasta respetar una buena parte de la valla, no hubiera pasado nada.. la responsabilidad es de quienes asistieron a la violencia y provocaron otra vez intentaron provocar violencia en la ciudad de México”, aseveró Romero.

Se informó que también responsabilizó a los asistentes, especialmente a los que derribaron las vallas, de haber provocado las lesiones de 40 policías.

Se estima que tras las protestas, se detuvieron a un aproximado de 40 personas. Los casos de lesionados, y estragos causados durante la protesta, fueron detallados en una conferencia de prensa por Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Para su segunda edición, la marcha de la autodenominada Generación Z celebrada este jueves 20 de noviembre en Ciudad de México apenas congregó a dos centenares de personas, con una mínima presencia de jóvenes por el miedo, la represión vivida y los cortes viales que impidieron el acceso.

Así lo indicó Neptalí Roa, de 29 años, para la agencia de noticias EFE al señalar que “la represión que hubo la del sábado pasado (...) y que cerraron las estaciones del metro inmensamente, para que la gente no llegara” son las razones por la escasa presencia de manifestantes.

“El Gobierno tiene miedo de su pueblo, porque no quiere tampoco escucharlo y porque no quiere enfrentarse a la realidad que nos está llevando”, explicó Roa, una de las pocas jóvenes que marcharon.

El recorrido fue bloqueado por la policía en su intento por acceder al centro de la capital a la espera de que finalizara el tradicional desfile militar de conmemoración de la Revolución mexicana de 1910.

En redes sociales, nuevamente, se ha destacado que el grupo de protesta ‘La Generación Z’ ha convocado una nueva marcha de protesta en las calles de la capital mexicana.

Para la nueva marcha, las redes sociales de ‘La Generación Z’ convocó a la gente a manifestarse el 14 de diciembre, aproximadamente un mes después de la primera marcha formal.