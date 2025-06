“Si escupen, nosotros golpearemos”, así es la política de Trump frente a disturbios en Los Ángeles

WASHINGTON- El presidente estadounidense expresó en relación con las protestas en Los Ángeles, “si escupen, nosotros golpearemos”, con lo que se podría resumir la respuesta de Donald Trump, quien decidió desplegar a la guardia nacional y a los Marines como consecuencia de los disturbios en Los Ángeles en contra de sus redadas migratorias, revelando una muestra autoritarismo que sus críticos consideran que es desmedida.

En respuesta a los tres días de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en algunas zonas de Los Ángeles contra la política radical antimigración impulsada por gobierno federal; el mandatario estadounidense ordenó el envío de 2,000 militares de la guardia nacional que derivó en una escalada tanto de las protestas como de los enfrentamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Tras ser arrestado, queda en libertad David Huerta el líder sindical de California con raíces mexicanas

“Es una escalada innecesaria y un abuso de poder”, aseveró en un comunicado Hina Shamsi, quien es parte del grupo de derechos civiles ACLU.

Ayer Trump dio un paso más al enviar a 700 miembros del Cuerpo de Marines a Los Ángeles para el propósito de proteger tanto a los funcionarios como a los edificios federales.

Esto no es nuevo para el republicano, ya que desde hace varios años, ya sea como presidente o candidato, el presidente estadounidense habla hablado de hacer uso del ejército para operaciones policiales. En su primer mandato siendo inquilino de la Casa Blanca no lo hizo.

En este sentido, William C. Banks, quien es es profesor distinguido de la Junta de Asesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse y profesor emérito de administración pública y asuntos internacionales en la Escuela Maxwell, explica en su artículo “Trump orders Marines to Los Angeles as protests escalate over immigration raids, demonstrating the president’s power to deploy troops on US soil” publicado en The Conversation, que “esta drástica escalada de la presencia militar en Los Ángeles se produjo tras la orden de Trump del 7 de junio de enviar a la ciudad a unos 2,000 efectivos de la Guardia Nacional”.