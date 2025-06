Continúa Trump adelante con su campaña contra la inmigración pese a protestas en Los Ángeles

WASHINGTON- Donald Trump no ocultó su disposición a ejercer un enfoque extremo para hacer cumplir las leyes de inmigración y mantener el orden mientras hacía campaña para regresar a la Casa Blanca. Ahora el cumplimiento de esa promesa está a la vista en Los Ángeles.

El presidente ha desplegado a cientos de efectivos de la Guardia Nacional en las calles para sofocar las protestas por las redadas de su gobierno para detener a inmigrantes no autorizados, un despliegue que, según funcionarios estatales y municipales, sólo ha servido para inflamar las tensiones. Trump convocó a la Guardia Nacional de California a pesar de las objeciones del gobernador demócrata Gavin Newsom —la primera vez en 60 años que un presidente lo hace— y está desplegando soldados en servicio activo para apoyar a la Guardia.

Al imponer su autoridad sobre la de Newsom, Trump ya está yendo más allá de lo que hizo para responder a las protestas del movimiento Black Lives Matter en 2020, cuando advirtió que podría enviar efectivos para contener manifestaciones que se tornaran violentas si los gobernadores de los estados no actuaban para hacerlo ellos mismos. En septiembre de ese año, Trump declaró: “no podemos convocar a la Guardia Nacional a menos que un gobernador lo solicite” y “tenemos que apegarnos a las leyes”.

Pero ahora el presidente está movilizándose con rapidez, con poca restricción interna, para poner a prueba los límites de su autoridad ejecutiva con el fin de cumplir su promesa de efectuar deportaciones masivas. Lo que está por verse es si los estadounidenses lo respaldarán una vez que la implemente a nivel nacional, ya que Trump busca asegurar que el Congreso le autorice miles de millones de dólares para expandir drásticamente las operaciones de detención y deportación en el país.

Por ahora, Trump apuesta a que lo harán.

”Si no hiciéramos el trabajo, ese lugar estaría ardiendo”, les dijo Trump a los periodistas el lunes, refiriéndose a California. “Siento que no teníamos otra opción... No quiero ver lo que ha pasado tantas veces en este país”.

“UNA CRISIS CREADA POR TRUMP”

Las protestas estallaron el viernes cuando autoridades federales arrestaron a inmigrantes en varios lugares de la extensa ciudad, incluido el distrito de la moda y en una tienda Home Depot. La ira por las acciones del gobierno se extendió rápidamente, e incluso hubo protestas en Chicago y Boston. El lunes seguía habiendo manifestaciones en Los Ángeles.