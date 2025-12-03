Putin no ve ‘ningún sentido en hacer concesiones serias’ sobre el fin de la guerra en Ucrania

/ 3 diciembre 2025
    Putin no ve ‘ningún sentido en hacer concesiones serias’ sobre el fin de la guerra en Ucrania
    Esto ocurre luego de que cinco horas de conversaciones entre Putin y el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff , y su yerno Jared Kushner terminaron en un punto muerto. FOTO: AP

El arrogante dictador no estaba dispuesto a hacer concesiones y se dice que todavía está “absolutamente confiado en el campo de batalla”

Vladimir Putin, no ve “ningún sentido en hacer concesiones serias” sobre el fin de la guerra en Ucrania, luego de que Moscú lanzó un ataque masivo con drones el miércoles apenas horas después de rechazar un acuerdo de paz con Estados Unidos.

El arrogante dictador no estaba dispuesto a hacer concesiones y se dice que todavía está “absolutamente confiado en el campo de batalla” incluso mientras se desarrollaban las negociaciones de alto riesgo, informaron los medios de comunicación estatales rusos.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk advierte que habrá una guerra mundial inevitable en 5 años

Esto ocurre luego de que cinco horas de conversaciones entre Putin y el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff , y su yerno Jared Kushner terminaron en un punto muerto la mañana del miércoles, con el Kremlin diciendo que “aún no se han encontrado compromisos”.

Sin embargo, el principal portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, intentó adoptar un tono más optimista, afirmando que había aceptado algunas propuestas estadounidenses, pero que había rechazado desafiantemente una serie de otras.

“Ayer tuvo lugar por primera vez un intercambio directo de opiniones”, dijo a los periodistas.

“Algunas cosas fueron aceptadas, otras fueron marcadas como inaceptables: este es un proceso de trabajo normal para encontrar un compromiso”.

También prometió que Rusia estaba dispuesta a reunirse con los negociadores estadounidenses tantas veces como fuera necesario para llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, drones rusos atacaron el miércoles la ciudad de Ternivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, matando a dos personas e hiriendo a tres más.

En total, Rusia disparó 111 drones de ataque y señuelo contra Ucrania durante la noche, dijo la fuerza aérea ucraniana.

