Reportan accidente vial en Arabia Saudí; hay 45 muertos y un solo sobreviviente
De acuerdo con AP, en el accidente se involucraron un autobús de pasajeros con 46 personas a bordo y un camión de diésel
Durante la tarde del 17 de noviembre, se reportó un catastrófico accidente vehicular que dejó al menos 45 personas sin vida, cerca de la ciudad sagrada de Medina, en Arabia Saudí, de acuerdo con The Associated Press.
Hasta donde se ha reportado, los vehículos involucrados era un autobús de pasajeros, con 46 personas a bordo que viajaba desde La Meca, y un camión de diésel.
Gaurav Uppal, alto funcionario de Telangana, confirmó a AP que el percance sucedió en plena autopista: “Se teme que aproximadamente 45 personas de Telangana haya muerto en el incidente, y una persona está herida”, detalló.
Asimismo, el referido medio de comunicación confirmó que familiares de las víctimas ya se encuentran en la agencia de viajes Fly Zone, en un intento por esclarecer los hechos.
Se constató que la Embajada de la India en Riad y el consulado en Yeda se encuentran brindando asesoría y apoyo a las familias de los afectados.
Por su parte, el primer ministro Narendra Modi, el ministro de Relaciones Exteriores S. Jaishankar y el funcionario de mayor rango en Telangana, Revanth Reddy, ofrecieron sus sinceras condolencias.
UN SOLO SOBREVIVIENTE
Mohammed Tehseen, familiar de víctimas, confirmó que siete de sus parientes fallecieron, menos uno, quien habría llamado después del incidente para reportar el accidente.
“Había 46 personas en el autobús y un pasajero sobrevivió con heridas”, dijo Vishwanath Channappa Sajjanar, jefe de policía de la capital del estado de Telangana.