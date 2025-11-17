Reportan accidente vial en Arabia Saudí; hay 45 muertos y un solo sobreviviente

    Durante la tarde del 17 de noviembre, se reportó un catastrófico accidente vehicular que dejó al menos 45 personas sin vida, cerca de la ciudad sagrada de Medina, en Arabia Saudí, de acuerdo con The Associated Press. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

De acuerdo con AP, en el accidente se involucraron un autobús de pasajeros con 46 personas a bordo y un camión de diésel

Durante la tarde del 17 de noviembre, se reportó un catastrófico accidente vehicular que dejó al menos 45 personas sin vida, cerca de la ciudad sagrada de Medina, en Arabia Saudí, de acuerdo con The Associated Press.

Hasta donde se ha reportado, los vehículos involucrados era un autobús de pasajeros, con 46 personas a bordo que viajaba desde La Meca, y un camión de diésel.

Gaurav Uppal, alto funcionario de Telangana, confirmó a AP que el percance sucedió en plena autopista: “Se teme que aproximadamente 45 personas de Telangana haya muerto en el incidente, y una persona está herida”, detalló.

Asimismo, el referido medio de comunicación confirmó que familiares de las víctimas ya se encuentran en la agencia de viajes Fly Zone, en un intento por esclarecer los hechos.

Se constató que la Embajada de la India en Riad y el consulado en Yeda se encuentran brindando asesoría y apoyo a las familias de los afectados.

Por su parte, el primer ministro Narendra Modi, el ministro de Relaciones Exteriores S. Jaishankar y el funcionario de mayor rango en Telangana, Revanth Reddy, ofrecieron sus sinceras condolencias.

UN SOLO SOBREVIVIENTE

Mohammed Tehseen, familiar de víctimas, confirmó que siete de sus parientes fallecieron, menos uno, quien habría llamado después del incidente para reportar el accidente.

“Había 46 personas en el autobús y un pasajero sobrevivió con heridas”, dijo Vishwanath Channappa Sajjanar, jefe de policía de la capital del estado de Telangana.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

