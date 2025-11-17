Reportan accidente vial en Arabia Saudí; hay 45 muertos y un solo sobreviviente

Durante la tarde del 17 de noviembre, se reportó un catastrófico accidente vehicular que dejó al menos 45 personas sin vida, cerca de la ciudad sagrada de Medina, en Arabia Saudí, de acuerdo con The Associated Press.

Hasta donde se ha reportado, los vehículos involucrados era un autobús de pasajeros, con 46 personas a bordo que viajaba desde La Meca, y un camión de diésel.

Gaurav Uppal, alto funcionario de Telangana, confirmó a AP que el percance sucedió en plena autopista: “Se teme que aproximadamente 45 personas de Telangana haya muerto en el incidente, y una persona está herida”, detalló.

Asimismo, el referido medio de comunicación confirmó que familiares de las víctimas ya se encuentran en la agencia de viajes Fly Zone, en un intento por esclarecer los hechos.