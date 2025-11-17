Trump no descarta lanzar ataques a México para detener narcotráfico

/ 17 noviembre 2025
    Trump no descarta lanzar ataques a México para detener narcotráfico
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “haría lo que sea necesario” para detener el narcotráfico y no descartó lanzar ataques a México. FOTO: WILL OLIVER / POOL / EFE

“No estoy contento con México”, afirmó el presidente de EU; aunque aseguró que no lo hará “estaría orgulloso de hacerlo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “haría lo que sea necesario” para detener el narcotráfico y no descartó este lunes lanzar ataques a México, con tal de detener el flujo de drogas hacia la nación norteamericana.

Durante un evento en la Casa Blanca, periodista le preguntó si considera la posibilidad de lanzar ataques en México o poner tropas o personal estadounidense en el país para combatir el tráfico de drogas, a lo que Trump respondió: “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”.

Sin embargo, señaló que no es una propuesta que cumplirá, pero estaría “orgulloso” por el ataque: “No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”; añadió: “Haremos lo que sea necesario para detener las drogas”.

“NO ESTOY CONTENTO CON MÉXICO”

El mandatario estadounidense dijo que “vi lo que pasó en la Ciudad de México el fin de semana. Tienen algunos problemas graves allí”. Aseguró que “si tenemos que hacer allí lo que hemos hecho en el agua (...) Ya casi no hay drogas proviniendo por vía marítima”.

Aludió así a los ataques que su gobierno ha lanzado contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Mar Caribe y el Pacífico, y que han dejado casi un centenar de muertos.

Aunque Trump aseguró que mantiene conversaciones con el gobierno de México y que el país latinoamericano “sabe” cuál es su postura.

“Pongámoslo así: no estoy contento con México”, señaló Trump, tras apuntar que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas.

Las palabras de Trump suponen un cambio de tono, pues hasta ahora ha elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

El mandatario dio estas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval en medio de la operación “Lanza del Sur” que ha ordenado para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha elevado especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio.

TRUMP Y LAS OPERACIONES CONTRA NARCOTRÁFICO

Las declaraciones contrastan con las que, el pasado 14 de noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, hiciera, al destacar la relación actual de Estados Unidos con México.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, dijo Rubio.

Pero Trump defendió el éxito que han tenido las operaciones contra embarcaciones. “Por cada bote que destruimos, salvamos 25 mil vidas estadounidenses”, dijo, y aludió a la “destrucción de familias” que causan las drogas.

El mandatario destacó que “nadie está llegando por nuestra frontera sur, pero sabemos cómo llegan allí, cómo traen las drogas, el fentanilo, la cocaína”.

Trump acusó que en Colombia tiene fábricas donde se produce cocaína. “¿Qué si golpearía esas fábricas? Me sentiría orgulloso de hacerlo, personalmente. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero me sentiría orgulloso, porque salvaríamos millones de vidas al hacerlo”.

El presidente se negó a decir si buscaría el permiso de México para lanzar un ataque. “No respondería esa pregunta. He hablado con México. Conocen mi postura. Estamos perdiendo cientos de miles de personas debido a las drogas”.

(Con información de El Universal, EFE y agencias)

TE PUEDE INTERESAR: El portaaviones más grande de EU entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela

TE PUEDE INTERESAR: Revisará Corte Suprema de EU política aplicada para que migrantes se asilen en frontera con México

TE PUEDE INTERESAR: Departamento de Estado de Estados Unidos planea designar terrorista al Cártel de los Soles de Venezuela

Karla Velazquez

