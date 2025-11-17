Revisará Corte Suprema de EU política aplicada para que migrantes se asilen en frontera con México

WASHINGTON, EU.— La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este lunes que revisará la legalidad de una política aplicada por administraciones anteriores para limitar el acceso de migrantes al sistema de asilo en la frontera con México, conocida como metering. La medida restringía el ingreso de solicitantes al prohibir que pusieran un pie en territorio estadounidense hasta que existiera capacidad para procesarlos.

El máximo tribunal aceptó analizar la apelación presentada por la administración del presidente Donald Trump, que busca revertir los fallos de tribunales inferiores que declararon inconstitucional la práctica. Estos criterios judiciales, según defensores de migrantes, ya no tienen impacto operativo, pues el propio Trump suspendió el sistema de asilo al iniciar su segundo mandato.

La audiencia está prevista para finales del invierno o inicios de la primavera.