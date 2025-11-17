Revisará Corte Suprema de EU política aplicada para que migrantes se asilen en frontera con México

17 noviembre 2025
    Revisará Corte Suprema de EU política aplicada para que migrantes se asilen en frontera con México
    El Tribunal estará revisando en los próximos meses esta solicitud realizada por el propio gobierno de Trump. Foto: AP

Máximo tribunal analizará la legalidad de esta opción que se tiene desde tiempos de Barack Obama

WASHINGTON, EU.— La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este lunes que revisará la legalidad de una política aplicada por administraciones anteriores para limitar el acceso de migrantes al sistema de asilo en la frontera con México, conocida como metering. La medida restringía el ingreso de solicitantes al prohibir que pusieran un pie en territorio estadounidense hasta que existiera capacidad para procesarlos.

El máximo tribunal aceptó analizar la apelación presentada por la administración del presidente Donald Trump, que busca revertir los fallos de tribunales inferiores que declararon inconstitucional la práctica. Estos criterios judiciales, según defensores de migrantes, ya no tienen impacto operativo, pues el propio Trump suspendió el sistema de asilo al iniciar su segundo mandato.

La audiencia está prevista para finales del invierno o inicios de la primavera.

El metering surgió durante el gobierno de Barack Obama, cuando un aumento de migrantes haitianos saturó el cruce Tijuana–San Diego. Posteriormente, la administración Trump expandió la política a todos los puntos fronterizos con México. Su aplicación concluyó en 2020, cuando las restricciones impuestas por la pandemia limitaron aún más la recepción de solicitudes. El presidente Joe Biden la eliminó formalmente en 2021.

A pesar de su desuso, el Departamento de Justicia solicitó la intervención de la Corte Suprema al argumentar que los fallos judiciales eliminan “una herramienta que administraciones de ambos partidos han considerado crucial” para gestionar flujos migratorios elevados.

$!México ha recibido a migrantes en la frontera mientras se resuelve su situación legal en Estados Unidos.
México ha recibido a migrantes en la frontera mientras se resuelve su situación legal en Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

En 2021, la jueza federal Cynthia Bashant determinó que la política violaba derechos constitucionales y una ley que obliga a las autoridades a revisar a toda persona que solicite asilo. El fallo fue ratificado por un panel del 9º Circuito en una decisión dividida 2-1; además, 12 de los 29 jueces del tribunal votaron por reexaminar el caso, una señal que pudo influir en la atención de la Corte Suprema.

De acuerdo con la ley estadounidense, cualquier persona puede pedir asilo tras pisar suelo del país, sin importar si ingresó legalmente. Para obtenerlo, debe demostrar que enfrenta persecución en su nación de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o creencias políticas.

Quienes reciben asilo adquieren protección contra deportación, acceso a permisos laborales, posibilidad de reunificación familiar y, eventualmente, la oportunidad de solicitar la ciudadanía. Con información de AP

