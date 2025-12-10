Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum

    Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum confirmó que continúan las reuniones con Estados Unidos para lograr un acuerdo justo sobre el Tratado de Aguas de 1944, tras la advertencia de un arancel del 5%.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantiene un diálogo continuo con autoridades de Estados Unidos para definir un acuerdo equitativo sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. La mandataria señaló que existe disposición plena para alcanzar una solución que respete las necesidades hídricas de ambos países, especialmente tras la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 5% por incumplimiento.

Sheinbaum subrayó que México no comprometerá el consumo doméstico y que se buscará una garantía justa que respete las condiciones del tratado.

Además, precisó que este miércoles y nuevamente a las 14:00 horas del martes se efectuaron reuniones técnicas con funcionarios estadounidenses para construir “el mejor acuerdo posible”.

LAS LIMITACIONES FÍSICAS Y LA SEQUÍA

Durante su conferencia, la presidenta explicó que las exigencias estadounidenses no pueden cubrirse en “muy poco tiempo” debido a limitaciones físicas en los ductos y a los efectos acumulados de sequías severas en los últimos quinquenios.

Sheinbaum detalló que en 2023 y 2024 los niveles de agua disponibles fueron insuficientes, lo que impidió cumplir con los volúmenes solicitados, conforme lo permite el tratado en casos de sequía extraordinaria.

Aun así, señaló que en 2025 México ha podido entregar “mucha más agua” que en ciclos pasados debido a un mayor registro de lluvias.

COMPROMISO PARA CUMPLIR Y PROTEGER A MÉXICO

La mandataria reiteró que México está en condiciones reales de cumplir con el tratado, pero respetando los límites de conducción y disponibilidad hídrica.

Para garantizar el cumplimiento, se implementarán proyectos adicionales que permitan completar los volúmenes pendientes antes del 31 de diciembre.

En la reunión bilateral participarán la SRE, CILA, Conagua y la Secretaría de Agricultura, quienes buscan asegurar un acuerdo favorable tanto para México como para los agricultores de Texas, uno de los sectores más afectados según Estados Unidos.

TENSIÓN POR LOS VOLÚMENES PENDIENTES

Trump afirmó que México aún debe más de 986.4 millones de m³ correspondientes a los últimos cinco años y exigió la entrega inmediata de 246.6 millones de m³, argumentando afectaciones a cultivos y ganado en Texas.

De acuerdo con el tratado, Estados Unidos debe aportar 1,850 millones de m³ desde el río Colorado al año, mientras México entrega 2,185 millones de m³ del río Bravo en ciclos de cinco años.

Sheinbaum insistió en que México actuará conforme al tratado y bajo criterios de responsabilidad hídrica y técnica.

DATOS CURIOSOS

• El Tratado de Aguas de 1944 sigue siendo uno de los mecanismos bilaterales más estables en Norteamérica.

• El río Bravo abastece a millones de personas en ambos países y sostiene actividades agrícolas críticas.

• La sequía de 2023 fue una de las más severas en la historia reciente de México.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

