Siempre no: vuelve Irán a cerrar el estrecho de Ormuz: amenaza con atacar embarcaciones

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Internacional
/ 18 abril 2026
    Siempre no: vuelve Irán a cerrar el estrecho de Ormuz: amenaza con atacar embarcaciones
    Esta importante vía marítima, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo del mundo, volvió a ser cerrada para el tráfico comercial. AP

El régimen de Teherán anuncia que cerrará la vía marítima hasta que Washington levante restricciones en su contra

TEHERÁN, IRN.- Siempre no. La tensión en Medio Oriente, volvió a escalar este sábado luego de que Irán revirtiera su decisión de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y atacara a embarcaciones que intentaron cruzarlo, en respuesta al mantenimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a sus puertos.

La marina de la Guardia Revolucionaria iraní anunció que la vía marítima permanecerá cerrada hasta que Washington levante las restricciones, y advirtió que cualquier barco que intente aproximarse será considerado colaborador del enemigo y, por tanto, objetivo militar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-reabre-el-estrecho-de-ormuz-pero-eu-mantiene-bloqueo-a-barcos-y-puertos-iranies-NL20091862

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un punto crítico del conflicto, elevando el riesgo de una crisis energética global y de una escalada militar mayor, en un contexto en el que la guerra entra en su octava semana.

$!El conflicto bélico se mantiene desde los ataques de Washington para asesinar al ayatola.
El conflicto bélico se mantiene desde los ataques de Washington para asesinar al ayatola. AP

De acuerdo con reportes de la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, fuerzas iraníes dispararon contra un petrolero y un proyectil impactó un buque portacontenedores, causando daños en su carga. India protestó diplomáticamente tras el ataque a dos embarcaciones con su bandera.

El endurecimiento de la postura iraní ocurre apenas un día después de que su canciller anunciara la reapertura del estrecho en el marco de una tregua de 10 días entre Israel y Hezbollah, lo que inicialmente provocó una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump reafirmó que el bloqueo continuará hasta que Teherán acepte un acuerdo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-retirada-del-petrolero-chino-del-estrecho-de-ormuz-demuestra-como-esta-funcionando-el-bloqueo-de-trump-HH20057909

Irán considera el control del estrecho como una herramienta clave de presión económica, mientras que Estados Unidos busca debilitar aún más la ya golpeada economía iraní.

En paralelo, Pakistán intenta mediar para reactivar las negociaciones, aunque funcionarios iraníes advierten que no habrá diálogo directo mientras Washington mantenga su postura actual.

https://vanguardia.com.mx/dinero/tras-alto-el-fuego-iran-reabre-estrecho-de-ormuz-y-precios-del-petroleo-caen-en-cuestion-de-horas-DK20087073

El conflicto, iniciado el 28 de febrero, ha dejado miles de muertos en Irán y Líbano, así como decenas de víctimas en Israel y otros países de la región, además de bajas entre fuerzas estadounidenses. Con información de AP

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Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

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