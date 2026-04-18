Siempre no: vuelve Irán a cerrar el estrecho de Ormuz: amenaza con atacar embarcaciones

TEHERÁN, IRN.- Siempre no. La tensión en Medio Oriente, volvió a escalar este sábado luego de que Irán revirtiera su decisión de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y atacara a embarcaciones que intentaron cruzarlo, en respuesta al mantenimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a sus puertos. La marina de la Guardia Revolucionaria iraní anunció que la vía marítima permanecerá cerrada hasta que Washington levante las restricciones, y advirtió que cualquier barco que intente aproximarse será considerado colaborador del enemigo y, por tanto, objetivo militar.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un punto crítico del conflicto, elevando el riesgo de una crisis energética global y de una escalada militar mayor, en un contexto en el que la guerra entra en su octava semana.

De acuerdo con reportes de la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, fuerzas iraníes dispararon contra un petrolero y un proyectil impactó un buque portacontenedores, causando daños en su carga. India protestó diplomáticamente tras el ataque a dos embarcaciones con su bandera. El endurecimiento de la postura iraní ocurre apenas un día después de que su canciller anunciara la reapertura del estrecho en el marco de una tregua de 10 días entre Israel y Hezbollah, lo que inicialmente provocó una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump reafirmó que el bloqueo continuará hasta que Teherán acepte un acuerdo.

Irán considera el control del estrecho como una herramienta clave de presión económica, mientras que Estados Unidos busca debilitar aún más la ya golpeada economía iraní.

🔴 ÚLTIMA HORA | Irán impone restricciones en Ormuz hasta que EE UU levante el bloqueo https://t.co/DPdWbskkXJ — EL PAÍS (@el_pais) April 18, 2026

En paralelo, Pakistán intenta mediar para reactivar las negociaciones, aunque funcionarios iraníes advierten que no habrá diálogo directo mientras Washington mantenga su postura actual.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero, ha dejado miles de muertos en Irán y Líbano, así como decenas de víctimas en Israel y otros países de la región, además de bajas entre fuerzas estadounidenses. Con información de AP

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