Soldados ucranianos están escépticos sobre plan de paz y dicen que Ucrania debe fortalecerse

REGIÓN DE DNIPROPETROVSK- Moviéndose entre sótanos húmedos y refugios embarrados para defenderse de los constantes ataques rusos, los exhaustos soldados ucranianos dicen que su motivación se fortalece al saber que están luchando por una causa superior: la defensa de su patria. Pero mientras los negociadores intentan concretar un acuerdo de paz, las tropas también creen que Rusia sigue decidida a conquistar Ucrania, ya sea ahora o con un nuevo ejército en unos años, sin importar el tipo de acuerdo que se alcance. TE PUEDE INTERESAR: Territorio y seguridad son las grandes diferencias. Rusia y Ucrania sopesan el plan de Trump Y también dicen que Kiev debe mantener un ejército considerable para proteger la línea de frente que ahora tiene casi 1.300 kilómetros (800 millas). ”Las Fuerzas Armadas de Ucrania son ahora la principal barrera entre la vida pacífica de civiles ucranianos y nuestro vecino agresivo”, afirmó un artillero de 40 años que habló con The Associated Press cerca de la frontera entre las regiones de Dnipropetrovsk y Donetsk. Se identificó solo por su apodo de “Kelt”, de acuerdo con el protocolo militar, y con la condición de que no se revele su ubicación exacta. Los soldados expresaron fuertes dudas de que se pueda confiar en que Moscú cumpla con cualquier acuerdo de paz. Sin garantías de seguridad sustanciales, como la membresía de Ucrania en la OTAN, ellos y los analistas militares creen que una nueva invasión rusa con tropas y equipo renovados es inevitable. Viendo amenazas rusas futuras Desde una trinchera oscura con paredes de barro, donde se refugiaba para evitar los zumbidos de los drones enemigos, Kelt teme que cualquier paz sea efímera. ”Esta tregua será a corto plazo, para restaurar las fuerzas de Rusia, durante unos tres o cinco años, y volverán”, declaró el ex vendedor de muebles de Kiev mientras el sonido de la artillería retumbaba a su alrededor.

Serhii Filimonov, el comandante del batallón Da Vinci Wolves, se preocupaba de que un acuerdo le dará a Rusia todo lo que necesita para atacar de nuevo. ”Creo que sería bueno para los rusos: terminar la guerra, eliminar las sanciones, prepararse para una nueva guerra y atacar de nuevo”, expresó. “No creo que pueda haber paz antes de que Rusia sea destruida, o al menos que cambie el liderazgo”. Ucrania tiene escasez de personal Filimonov describió cómo las tropas rusas habían entrado brevemente en la ciudad oriental de Pokrovsk, un centro logístico clave en la región de Donetsk, pero fueron expulsadas. Su brigada había logrado mantener su tramo de la línea defensiva, pero a menudo eran defraudados por unidades vecinas llenas de reclutas inexpertos. TE PUEDE INTERESAR: El plan de paz de Trump para Ucrania amenaza a Europa El Kremlin el lunes se jactó de que las tropas rusas capturaron la ciudad después de más de un año de combates, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en París que la lucha aún continúa. Un avance importante de las fuerzas rusas dependerá de la capacidad de Ucrania para aumentar y mantener su número de tropas, explicó el analista militar estadounidense y académico Rob Lee.