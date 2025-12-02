Steve Witkoff se reúne con Putin en Moscú para las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Internacional
/ 2 diciembre 2025
    Steve Witkoff se reúne con Putin en Moscú para las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania
    El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que las conversaciones del martes continuarían “hasta que fuera necesario” y que solo un intérprete se uniría a Witkoff y Kushner en el lado estadounidense. FOTO: AP

Witkoff, de 68 años, estuvo acompañado en el Kremlin por el yerno de Trump, Jared Kushner, dos días después de que ambos participaran en conversaciones entre delegaciones estadounidenses y ucranianas

El enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, se reunió el martes con el presidente ruso, Vladimir Putin, mientras la Casa Blanca lanzaba su último esfuerzo para lograr que Moscú acepte poner fin a su invasión de Ucrania de casi cuatro años de duración.

Witkoff, de 68 años, estuvo acompañado en el Kremlin por el yerno de Trump, Jared Kushner, dos días después de que ambos participaran en conversaciones entre delegaciones estadounidenses y ucranianas en el sur de Florida.

TE PUEDE INTERESAR: Putin afirma que está listo para ir a la guerra contra Europa

El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que las conversaciones del martes continuarían “hasta que fuera necesario” y que solo un intérprete se uniría a Witkoff y Kushner en el lado estadounidense.

Antes de la reunión, la agencia de noticias estatal rusa TASS publicó un video de Witkoff, Kushner y Kirill Dmitriev, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, paseando por el centro de Moscú después de cenar en un restaurante cerca de la antigua fortaleza.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continuó el martes su gira por naciones europeas, visitando Irlanda un día después de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron , quien dijo el lunes que los dos líderes habían hablado por teléfono con Witkoff antes de la reunión con Putin.

Zelensky dijo que también se reunió el martes con la delegación ucraniana que acababa de regresar de Florida, afirmando que las partes habían “finalizado” un plan de paz de 19 puntos redactado durante las conversaciones a principios del mes pasado en Viena, sin dar más detalles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien también participó en las conversaciones del domingo, reconoció a los periodistas que “todavía queda mucho trabajo” para asegurar el fin del conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Witkoff y Kushner llegaron a Rusia horas después de que el Kremlin afirmara que sus fuerzas habían capturado el centro logístico de Pokrovsk en el este de Ucrania después de 21 meses de intentos.

Sin embargo, Zelensky dijo a los periodistas en París que los combates aún continuaban en la ciudad que anteriormente albergaba a 60.000 personas.

