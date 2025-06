Tras ataque a aeródromos rusos, Ucrania demuestra que aún puede redefinir las guerras

Funcionarios estadounidenses dijeron que Ucrania no avisó al gobierno de Donald Trump que fuerzas del servicio de seguridad ucraniano, o SBU, estaban planeando el ataque, que tuvo como objetivo varias bases aéreas dentro de Rusia, incluyendo una en Siberia.

Funcionarios estadounidenses dijeron que esperaban que Rusia tomara represalias significativas contra Ucrania por los ataques. Hasta ahora, los servicios de inteligencia estadounidenses no han identificado los posibles ataques de Rusia, pero los funcionarios creen que Moscú podría reanudar los ataques con drones contra objetivos civiles, atacar la red energética o lanzar nuevas oleadas de misiles balísticos de alcance intermedio.

El funcionario dijo que los drones causaron un daño “significativo”, pero que el ataque por sí solo no obligaría a Rusia a reducir sus operaciones ofensivas dentro de Ucrania.

Pero Ucrania “ahora ha llevado la guerra al siguiente nivel”, dijo Evelyn Farkas, ex vicesecretaria adjunta de Defensa estadounidense para Rusia, Ucrania y Eurasia.

No es sorprendente que hayan mantenido la operación en secreto, dijeron los funcionarios, pues cualquier filtración habría puesto en peligro a las fuerzas que la llevaban a cabo.

Ucrania siempre ha protegido su seguridad operativa; más aún en los últimos meses, desde que altos funcionarios de seguridad nacional del gobierno de Trump revelaron inadvertidamente planes operativos de ataque estadounidenses en chats del grupo Signal. Actualmente no existe una planificación conjunta entre Estados Unidos y Ucrania sobre ataques en Rusia.

Funcionarios estadounidenses dijeron que sus homólogos ucranianos entendieron que los bombarderos estratégicos de Rusia, que pueden transportar armas nucleares, estaban fuera de los límites de Estados Unidos. Los ucranianos no informaron a los estadounidenses de sus planes, sabiendo que Estados Unidos se opondría.

Un funcionario de defensa de un país europeo de la OTAN dijo que los ataques ucranianos ya han dado lugar a debates sobre si los aliados debían reevaluar sus vulnerabilidades. El funcionario, al igual que otros entrevistados para este artículo, no estaba autorizado a discutir públicamente el asunto de la seguridad y habló bajo condición de anonimato.

Samuel Bendett, experto en drones rusos y otras armas del Centro de Análisis Naval, dijo que “poco a poco estamos empezando a reconocer” las amenazas que plantean los drones contra las bases militares estadounidenses.

“Cuando se trata de grandes bases militares que tienen muchos aviones aparcados en la pista, la lección del ataque ucraniano es que un ataque de este tipo puede producirse potencialmente en cualquier momento”, dijo Bendett el lunes. “En este momento, es poco probable que nuestras bases cuenten con una protección completa contra las amenazas de corto alcance”.

James Patton Rogers, experto en guerra con drones de la Universidad de Cornell, dijo que las potencias occidentales eran especialmente vulnerables en las numerosas bases militares que tienen en otros países, como las pequeñas, denominadas nenúfares, de Medio Oriente y África, donde la variedad de grupos extremistas y otras condiciones del terreno hacen casi imposible aplicar un tipo de protección estándar.

Ese fue el caso de la muerte en 2024 de tres soldados de la reserva del ejército estadounidense en una remota base desértica de Jordania, cerca de la frontera siria, conocida como Torre 22, donde Rogers dijo que un dron de ataque iraquí parecía haber seguido a un dron estadounidense mientras se preparaba para aterrizar, y luego atacó.

Algunos funcionarios dijeron que los ataques con drones de Ucrania podrían considerarse un regalo para Estados Unidos. El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, quien ha sostenido en repetidas ocasiones que Ucrania está consiguiendo dañar las capacidades bélicas de Rusia —un adversario de Estados Unidos— dijo el domingo en las redes sociales que “la siempre ingeniosa Ucrania utilizó tácticas creativas de guerra con drones para atacar con éxito a bombarderos y activos militares rusos”.

Ben Hodges, excomandante del ejército estadounidense en Europa, dijo en una entrevista el lunes que “se puede afirmar con seguridad que se ha producido una reducción significativa de la capacidad de Rusia para lanzar misiles de crucero”.

Pero Hodges y varias otras personas dijeron que los ataques de Ucrania deberían, al menos, obligar al gobierno de Trump a replantearse sus planes para un escudo antimisiles de “cúpula dorada”, que el presidente Trump presentó el mes pasado.

El Pentágono está elaborando planes para el proyecto. Funcionarios del gobierno afirman que será un sistema militar de nueva generación diseñado para proteger contra diversos misiles balísticos, hipersónicos y de crucero desplegados por adversarios como Rusia.

Pero el escudo antimisiles, tal como está concebido, no protegería a Estados Unidos de los tipos de drones utilizados por Ucrania.

Los ataques de Ucrania contra aeródromos rusos demuestran que los 175.000 millones de dólares que Trump quiere gastar en el proyecto del escudo “son una mala aplicación de los recursos”, dijo Alexander Vindman, exoficial del ejército estadounidense nacido en Ucrania, quien formó parte del Consejo de Seguridad Nacional en 2019.

El éxito del ataque de Ucrania contra los bombarderos estratégicos rusos demuestra que Estados Unidos debería estudiar “cómo defender nuestros activos estratégicos contra los ataques de drones”, dijo.

Steven Erlanger colaboró con reportería desde Berlín.

Helene Cooper es corresponsal del Times en el Pentágono. Anteriormente fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal en la Casa Blanca.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times y se centra en asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo en el extranjero, temas sobre los que ha informado durante más de tres décadas.

Lara Jakes, radicada en Roma, informa sobre los esfuerzos diplomáticos y militares de Occidente para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Ha sido periodista durante casi 30 años.

Adam Entous es un reportero de investigación afincado en Washington que se enfoca en asuntos de seguridad nacional e inteligencia.

Steven Erlanger colaboró con reportería desde Berlín. c. 2025 The New York Times Company.

Por Helene Cooper, Julian E. Barnes, Eric Schmitt, Lara Jakes y Adam Entous, The New York Times.