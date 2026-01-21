Trump asegura que Putin aceptó invitación a participar en la Junta de Paz para Gaza

Internacional
/ 21 enero 2026
    Trump asegura que Putin aceptó invitación a participar en la Junta de Paz para Gaza
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en Davos que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su invitación para formar parte de la Junta de Paz. AP

El órgano debe supervisar el plan de paz y que quiere que ayude a resolver también conflictos globales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en Davos que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su invitación para formar parte de la Junta de Paz, órgano que debe supervisar el plan de paz del republicano para Gaza y que quiere que ayude a resolver también conflictos globales.

“Fue invitado y aceptó. Muchas personas han aceptado. Creo que no conozco a nadie que no haya aceptado. Va a ser genial”, dijo en declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, donde hoy fue el orador principal.

Trump defendió la incorporación de Putin al organismo, argumentado que quiere incluir “a todo el mundo” y “a todas las naciones en las que la gente tiene el control” y “el poder, para que nunca tengamos ningún problema”.

Admitió, no obstante, “que hay algunas personas controvertidas en él. Pero son personas que hacen el trabajo. Son personas que tienen una influencia tremenda”.

”LA JUNTA DE LA PAZ VA A SER ESPECIAL”

Aseguró que la Junta de la Paz será la “más prestigiosa de la historia” y “va a hacer mucho del trabajo que deberían haber hecho las Naciones Unidas”, pero también trabajará con la ONU.

“La Junta de la Paz va a ser especial. Vamos a tener paz. Empezó con Gaza, Medio Oriente. Tenemos paz en Medio Oriente, una paz tremenda en Medio Oriente. Nadie pensaba que eso fuera posible. Y eso ocurrió al eliminar la amenaza nuclear de Irán. Sin eso, nunca habría podido ocurrir”, aseguró.

“Este es el mejor consejo que se ha reunido jamás y todo el mundo quiere formar parte de él”, insistió.

CONSEJO DE PAZ

Al menos 35 del medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno invitados han aceptado ya a formar parte del Consejo de Paz, informó este miércoles la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada, aunque la mayoría de naciones que han confirmado están alineadas con Washington.

La iniciativa ha sido rechazada por Francia, Noruega y Suecia, mientras otros países invitados, como Rusia, Brasil o España, continúan analizándola.

Trump presidirá el jueves, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el acto de firma para constituir formalmente el Consejo, un organismo que asegura haber creado ante la falta de apoyo de Naciones Unidas para resolver guerras.

(Con información de EFE)

