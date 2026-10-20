Trump está presionando a Ucrania para que se rinda ante Rusia, dice Zelenski

El presidente Volodímir Zelenski dijo que no quería creer que Washington estuviera buscando un fin rápido a la guerra a expensas de Ucrania. “Pero así parece”. El presidente Donald Trump está intentando obligar a Ucrania a rendirse en la guerra, afirmó el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania en una entrevista publicada el domingo, a medida que una disputa cada vez más profunda entre los dos líderes lleva sus relaciones a su punto más bajo.

“Creo que se han tomado medidas para convencer a Ucrania de que se rinda”, le dijo Zelenski a Bloomberg News. Se refería a una serie de medidas tomadas recientemente por el gobierno de Trump que podrían fortalecer la maquinaria de guerra de Rusia al tiempo que limitan la capacidad de Ucrania para luchar. Zelenski agregó que no quería creer que Washington estuviera buscando un fin más rápido a la guerra a expensas de Ucrania. “Pero así parece”, dijo. Sus comentarios culminaron una semana en la que los líderes intercambiaron algunas de sus palabras más duras hasta ahora. Zelenski dijo que Trump tenía una afinidad instintiva por los autócratas, una alusión directa al presidente Vladimir Putin de Rusia, mientras que el líder estadounidense instó a los ucranianos a votar para sacar a Zelenski del cargo.

El domingo, en el programa de NBC Meet the Press, Zelenski dio a entender que si se llevaban a cabo unas elecciones presidenciales durante la guerra, él se postularía. Fue la primera vez que planteaba esto públicamente, después de dejar abierta la cuestión durante meses. Sin embargo, restó importancia a la perspectiva de realizar una votación durante la guerra. Rusia ha rechazado repetidamente un alto el fuego que permitiría a las personas emitir su voto, y una gran mayoría de los ucranianos se opone a celebrar elecciones en tiempos de guerra. La guerra de declaraciones entre Zelenski y Trump comenzó el 9 de octubre, cuando el presidente estadounidense anunció que su país compraría diésel ruso en un esfuerzo por reducir los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato, un acuerdo que podría inyectar millardos de dólares a la economía de Rusia. Luego exigió que Kiev dejara de atacar las refinerías rusas, una de sus principales instrumentos de presión en la guerra, para que el petróleo ruso pudiera regresar al mercado.

En una publicación en redes sociales el domingo por la noche, Trump se puso abiertamente del lado de Rusia, el agresor en el conflicto, al explicar por qué le estaba ofreciendo incentivos al Kremlin para negociar un acuerdo de paz. Atacó a Zelenski, diciendo que él “no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca quiso”.

El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Putin, Trump y el líder chino, Xi Jinping, podrían reunirse el próximo mes en Shenzhen, China. La declaración avivó los temores en Ucrania de que Trump esté alentando a Putin a prolongar el conflicto y de que ambos estén conspirando para imponer finalmente a Kiev un acuerdo desfavorable para poner fin a la guerra. Ucrania ha acusado a Washington de restringir el acceso de las fuerzas militares ucranianas a una red segura de internet satelital proporcionada por Estados Unidos que es importante para las operaciones en la primera línea. Ucrania también se ha quejado de lo que ha descrito como fallas en el intercambio de inteligencia de Estados Unidos, que proporciona alertas tempranas de la llegada de misiles balísticos rusos.

Los funcionarios ucranianos dijeron que la semana pasada no recibieron las alertas en dos ocasiones. Zelenski dijo que el domingo por la noche ocurrió de nuevo. Ucrania, escribió en una publicación en redes sociales, no recibió “ninguna alerta temprana de nuestros socios” antes de que los misiles atacaran Kiev, la capital ucraniana.

Los funcionarios estadounidenses han negado haber detenido el intercambio de inteligencia con Ucrania sobre misiles balísticos. El secretario de Estado, Marco Rubio, les dijo a los periodistas que la falta de alertas la semana pasada resultó de “un problema de software que involucró a su sistema de alerta temprana” y que no podía hablar sobre lo que sucedió el domingo por la noche. Yurii Ihnat, un portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, confirmó que no llegó ninguna alerta temprana antes de que una primera salva de misiles atacara Kiev a las 11 p. m., hora local del domingo. Señaló que las alertas tempranas sí llegaron antes de la siguiente salva, alrededor de las 3 a. m. del lunes.

Ucrania dijo que Rusia había lanzado 16 misiles balísticos a Kiev y la región circundante, junto con casi 270 drones. La Fuerza Aérea dijo que había derribado más de 240 de los drones. No dijo si había derribado alguno de los misiles, como parte de una nueva política de no publicar las tasas de interceptación de misiles balísticos, ya que Kiev sufre de escasez de interceptores. El agotamiento de los interceptores Patriot de fabricación estadounidense, la única defensa confiable de Ucrania contra los misiles balísticos rusos, se debe a la creciente demanda mundial, sobre todo en el Medio Oriente. Zelenski le dijo a Bloomberg que Washington estaba retrasando las entregas de los interceptores. La escasez se puede escuchar en la forma en que ahora se desarrollan los ataques. Cuando Kiev tenía suficientes interceptores, los residentes podían escuchar el ruido sordo de las defensas aéreas al disparar contra los misiles entrantes. Ahora, casi todo lo que escuchan es el estallido de los misiles cuando impactan sus objetivos, sin obstáculos.