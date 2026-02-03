Trump firma proyecto de ley para reabrir el Gobierno de EU

Internacional
/ 3 febrero 2026
    Trump firma proyecto de ley para reabrir el Gobierno de EU
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 3 de febrero la ley presupuestaria aprobada por la Cámara de Representantes. EFE

Agradeció su labor a congresistas y senadores presentes ahí, como el presidente de la Cámara Baja

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 3 de febrero la ley presupuestaria aprobada por la Cámara de Representantes y permitió así la reactivación del Gobierno Federal, parcialmente cerrado desde el pasado sábado, aunque el Congreso encara ahora diez días de duras negociaciones para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración.

Trump firmó el documento en el Despacho Oval, donde agradeció su labor a congresistas y senadores presentes ahí, como el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson.

Trump firmó el documento en el Despacho Oval, donde agradeció su labor a congresistas y senadores presentes ahí, como el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson. EFE

“Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que realmente recorta el gasto federal innecesario, al tiempo que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense”, dijo Trump.

La medida financia la mayor parte del gobierno federal hasta el 30 de septiembre, a la vez que proporciona al Departamento de Seguridad Nacional fondos a corto plazo durante dos semanas. Los legisladores volverán para negociar posibles cambios para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU, ya que los demócratas exigen más restricciones a sus operaciones.

CONTEXTO DEL PRESUPUESTO DE ESTADOS UNIDOS

La Cámara Baja estadounidense aprobó hoy por un estrecho margen unas partidas presupuestarias que permitirán a la mayor parte de agencias funcionar el resto del ejercicio fiscal, a excepción del mencionado departamento.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, logró asegurar el apoyo casi unánime del Partido Republicano necesario para aprobar el proyecto de ley a través de una votación de procedimiento, a pesar de que algunos miembros del partido intentaron agregar prioridades no relacionadas con el paquete de financiación.

El DHS, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá de momento fondos hasta el próximo día 13 debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de dos manifestantes a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Mineápolis ordenadas por el propio Trump.

La muerte de los dos manifestantes en las protestas de Mineápolis contra las redadas masivas de inmigrantes provocó la reacción de rechazo de los demócratas a la ampliación de fondos a las agencias encargadas de estas políticas.

Tras esos incidentes, los demócratas están exigiendo la obligación de que los agentes del DHS lleven cámaras corporales, de que deban aportar órdenes judiciales para poder acceder a las propiedades privadas, que su identificación sea obligatoria o que se les prohíba que lleven máscaras que oculten su identidad.

Republicanos y demócratas deberán ahora encontrar un entendimiento para permitir que esta cartera pueda funcionar pasado el 13 de febrero hasta el final del ejercicio, que concluye el 30 de septiembre.

(Con información de EFE)

