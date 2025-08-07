Agentes de ICE realizan redada de ‘Caballo de Troya’ en Los Ángeles pese a prohibición judicial

Las imágenes mostraron a los agentes, incluido uno que llevaba un sombrero de vaquero blanco, saltando del camión y corriendo hacia un grupo que parecía ser en su mayoría latino.

La redada en la que los agentes salieron de la parte trasera de un camión de mudanzas alquilado, fue grabada por periodistas de Fox News.

Los agentes de control de inmigración de ICE en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos ha arrestado a más de una docena de personas afuera de un Home Depot en una redada al estilo “Caballo de Troya”, a pesar de que un tribunal les ordenó que dejaran de usar patrullas itinerantes que, según grupos de derechos humanos, equivalen a perfilación racial.

Gregory Bovino, comandante de operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en California , retuiteó el clip y agregó el título “Operación Caballo de Troya”, una referencia al gran caballo de madera utilizado en la mitología griega para tomar por sorpresa la ciudad de Troya.

“Para aquellos que pensaron que las medidas de control de inmigración se habían detenido en el sur de California, piénsenlo nuevamente”, publicó el fiscal federal interino Bill Essayli en X después de la redada.

“La aplicación de la ley federal no es negociable y no existen santuarios que escapen al alcance del gobierno federal”.

Fox News dijo que un total de 16 personas fueron finalmente detenidas, y muchas de ellas fueron colocadas en la parte trasera de la misma camioneta.

El medio citó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional diciendo que la pandilla MS-13 tiene un “estrangulamiento” en el área.

Los jornaleros frecuentemente se reúnen dentro y alrededor de los estacionamientos de las ferreterías con la esperanza de conseguir trabajo temporal.

Un hombre que estaba allí dijo al diario Los Angeles Times que la redada se había desarrollado antes de las 7 a.m. (1400 GMT) cuando un camión que parecía haber sido alquilado a la compañía de vehículos Penske se detuvo en el estacionamiento.

Un conductor que hablaba español dijo que estaba buscando trabajadores antes de que agentes enmascarados saltaran de la parte trasera, haciendo que la gente corriera.

“Es la peor sensación que he sentido jamás”, dijo el hombre al periódico.

Un portavoz de Penske dijo que la compañía estaba sorprendida por las imágenes de la redada.

“Penske prohíbe estrictamente el transporte de personas en el área de carga de sus vehículos bajo cualquier circunstancia”, dijo el portavoz.

La empresa no fue informada de que sus camiones se utilizarían en la operación de hoy y no la autorizó. Penske se pondrá en contacto con el DHS y reforzará su política para evitar el uso indebido de sus vehículos en el futuro.

La redada del miércoles fue una de las operaciones de más alto perfil en Los Ángeles desde que un tribunal federal ordenó en julio detener las “patrullas itinerantes” realizadas por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) como parte del plan del presidente Donald Trump para deportar a miles de inmigrantes indocumentados.

La semana pasada, un panel de tres jueces rechazó una apelación del gobierno para revocar la orden, después de que grupos de derechos humanos argumentaran que las redadas parecían estar arrestando a personas en gran medida en función de su raza.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo que “la evidencia disponible hasta ahora” en torno a la redada del miércoles “genera serias preocupaciones de que el gobierno federal pueda estar violando” la orden.

“Según esa orden, los agentes federales tienen prohibido detener a personas basándose únicamente en generalizaciones sobre su apariencia, cómo hablan o dónde se encuentran”, dijo el abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, en un comunicado.

Las redadas de ICE en Los Ángeles a principios de junio provocaron dos semanas de disturbios en la ciudad, que alberga a millones de migrantes.