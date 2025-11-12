Usuaria paga por estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con nombre de Carlos Manzo (video)

Una usuaria de redes sociales, identificada como Erandy Peralta, se volvió viral después de compartir una de las famosas estrellas del Paseo de la Fama en Hollywood, Estados Unidos, con el nombre de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado. Como se espera de este tipo de casos, la placa causó confusión tanto en turistas como entre internautas, quienes acusaron que era un video generado con Inteligencia Artificial (IA). TE PUEDE INTERESAR: ‘Padre Pistolas’ amenaza a gobernadora de Guanajuato; Episcopado reprueba declaraciones De acuerdo con lo que han explicado medios de comunicación, el nombre de Manzo fue rápidamente eliminado de la estrella. Esta pequeña acción, causó un fuerte debate en redes.

USUARIA DE REDES DEDICA ESTRELLA DE HOLLYWOOD A CARLOS MANZO “Quisiera que sí fuera real porque se lo merece. Lo hicimos con mucho amor y cariño. Que viva Carlos Manzo, que viva Michoacán”, escribió Erandy Peralta en la descripción del video compartido en TikTok. Las imágenes causaron una gran conmoción, llegando a superar las 4.3 millones de visualizaciones, además de recibir 198 mil reacciones y otros cientos de comentarios. En el video, se observa cómo un hombre acomoda las letras del nombre de Manzo. La cámara enfoca una estatuilla de los Premios Oscar y la icónica fotografía de las letras de Hollywood.

USUARIOS SEÑALARON QUE SE TRATABA DE IA En las plataformas digitales, los internautas señalaron que el video estaba hecho con IA, como los que últimamente circulan en las distintas redes sociales. TE PUEDE INTERESAR: Madre e hijo agreden a automovilista en Estado de México; VIDEO causa indignación en redes Sin embargo, hay que considerar que en Hollywood, actualmente, se puede pagar para que hagan este tipo de acciones en el Paseo de la Fama. Después de todo, las letras son retiradas de la placa unos 25 minutos después.