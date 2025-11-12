Usuaria paga por estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con nombre de Carlos Manzo (video)

Internacional
/ 12 noviembre 2025
    Usuaria paga por estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con nombre de Carlos Manzo (video)
    Una usuaria de redes sociales se volvió viral por de compartir una de las famosas estrellas del Paseo de la Fama en Hollywood, Estados Unidos, con el nombre de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado. FOTO: CAPTURAS DE PANTALLA

Las redes estallaron luego de que se compartiera un TikTok donde aparecía una placa en el Paseo de la Fama de Hollywood con el nombre de Carlos Manzo

Una usuaria de redes sociales, identificada como Erandy Peralta, se volvió viral después de compartir una de las famosas estrellas del Paseo de la Fama en Hollywood, Estados Unidos, con el nombre de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado.

Como se espera de este tipo de casos, la placa causó confusión tanto en turistas como entre internautas, quienes acusaron que era un video generado con Inteligencia Artificial (IA).

TE PUEDE INTERESAR: ‘Padre Pistolas’ amenaza a gobernadora de Guanajuato; Episcopado reprueba declaraciones

De acuerdo con lo que han explicado medios de comunicación, el nombre de Manzo fue rápidamente eliminado de la estrella. Esta pequeña acción, causó un fuerte debate en redes.

@erandyperalta0

♬ Ilusion 98 - En Vivo - Banda Renovacion

USUARIA DE REDES DEDICA ESTRELLA DE HOLLYWOOD A CARLOS MANZO

“Quisiera que sí fuera real porque se lo merece. Lo hicimos con mucho amor y cariño. Que viva Carlos Manzo, que viva Michoacán, escribió Erandy Peralta en la descripción del video compartido en TikTok.

Las imágenes causaron una gran conmoción, llegando a superar las 4.3 millones de visualizaciones, además de recibir 198 mil reacciones y otros cientos de comentarios.

En el video, se observa cómo un hombre acomoda las letras del nombre de Manzo. La cámara enfoca una estatuilla de los Premios Oscar y la icónica fotografía de las letras de Hollywood.

@erandyperalta0 Quisiera qué si fuera real por que se lo merece🥲Lo hicimos con mucho amor y cariño👑que viva Carlos manzo Que viva Michoacán🥺@@destacar #viraltiktok #viraltiktok #seguidores ♬ sonido original - Erandy peralta

USUARIOS SEÑALARON QUE SE TRATABA DE IA

En las plataformas digitales, los internautas señalaron que el video estaba hecho con IA, como los que últimamente circulan en las distintas redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Madre e hijo agreden a automovilista en Estado de México; VIDEO causa indignación en redes

Sin embargo, hay que considerar que en Hollywood, actualmente, se puede pagar para que hagan este tipo de acciones en el Paseo de la Fama. Después de todo, las letras son retiradas de la placa unos 25 minutos después.

Temas


Redes sociales

Localizaciones


Hollywood

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben el pago de 6 mil 200 pesos del 12 al 27 de noviembre?
Autoridades investigan el asesinato de Noelia Daylen, niña de 4 años hallada sin vida en Oaxaca.

Noelia Daylen, es encontrada sin vida; la niña de 4 años fue asesinada en Juchitán, Oaxaca
A pesar de la situación, ambos hermanos, Omar y Julio César Jr., tienen previsto participar en una pelea de exhibición el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

Julio César Chávez interna a su hijo Omar en su clínica de rehabilitación de Tijuana
Ubica los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, de la Conavi.

Vivienda para el Bienestar lanzó nueva convocatoria: Ubica AQUÍ los módulos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr..

¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’