Zambia arremete contra EU por condicionar ayuda en salud a cambio de minerales críticos y datos sensibles

Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Zambia, Mulambo Haimbe, dejaron al descubierto el lunes tensiones latentes en torno a la estrategia de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump, que está transformando la ayuda a África en acuerdos transaccionales.

Zambia acusó a Estados Unidos de condicionar un acuerdo de 2 mil millones de dólares para asistencia sanitaria crucial a tener acceso a los ricos activos minerales de la nación del sur de África (litio, cobalto, cobre, entre otros), y calificó de “maliciosas” y “poco diplomáticas” las acusaciones de corrupción del embajador estadounidense saliente.

Algunos líderes africanos y expertos en salud han criticado la nueva postura de Estados Unidos y sus exigencias de datos sanitarios sensibles a cambio de un apoyo muy necesario para sistemas de salud tensionados por el desmantelamiento de la ayuda exterior por parte del gobierno de Trump. Algunos sostienen que, de no ser así, no tendrían acceso a innovaciones sanitarias como las vacunas.

Estados Unidos también busca desafiar a China, un actor dominante en Zambia y en gran parte de África, cuyos minerales son cruciales para la transición hacia la energía verde, incluidos insumos para paneles solares, baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Zambia dice que las conversaciones se estancaron por exigencias de intercambio de datos en un comunicado, Haimbe describió las acusaciones de corrupción en Zambia y de inercia en las negociaciones, formuladas por el embajador estadounidense saliente Michael Gonzales, como “maliciosas” y “profundamente lamentables, poco diplomáticas e incompatibles con el espíritu de respeto mutuo”.

Haimbe también acusó a Estados Unidos de vincular el acceso a minerales críticos con la conclusión del acuerdo sanitario, algo que Gonzales desestimó previamente como “acusaciones alarmistas” que calificó de “repugnantes” y “absoluta y manifiestamente falsas”.

Las negociaciones han continuado durante meses para cerrar el acuerdo, uno de decenas que el gobierno de Trump está impulsando en algunos de los países más dependientes de la ayuda en el mundo.

Gonzales afirmó a finales de abril que los líderes zambianos habían “abdicado de sus responsabilidades, dejando que Estados Unidos pague la atención médica mientras funcionarios desviaban fondos del gobierno a sus propios bolsillos”. Añadió que las autoridades zambianas habían “ignorado” los acercamientos de Estados Unidos para concluir un nuevo acuerdo.

Pero Haimbe señaló que las negociaciones se habían estancado por exigencias “inaceptables” de intercambio de datos “en violación del derecho a la privacidad de nuestros ciudadanos” y por “la insistencia en un trato preferencial para empresas estadounidenses respecto de los minerales críticos de Zambia”.

La embajada de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

EU BUSCA REDUCIR DEPENDENCIA DE DONANTES

El enfoque de Estados Unidos reemplaza décadas de relación sustentadas en la ahora desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Plan de Emergencia del Presidente de EEUU para el Alivio del SIDA, o PEPFAR.

En su lugar, funcionarios estadounidenses negocian acuerdos país por país que replantean la ayuda como una transacción, vinculando el financiamiento a condiciones que incluyen disposiciones comerciales, compromisos de financiamiento interno, vigilancia de enfermedades, intercambio de patógenos e incluso religión.

Desde finales del año pasado, Estados Unidos ha firmado acuerdos con unos 30 países, muchos de ellos en África. Washington afirma que el enfoque pretende reducir la dependencia de los donantes, promover la apropiación local y proteger los intereses estadounidenses, incluso frente a una China agresiva que domina el comercio en África, pero aporta menos ayuda.

Ha habido resistencia.

OTROS PAÍSES AFRICANOS RECHAZAN NUEVAS MEDIDAS

Ghana indicó la semana pasada que había rechazado un acuerdo propuesto por disposiciones que otorgaban un amplio acceso a datos sanitarios sensibles sin salvaguardas. Zimbabue se retiró de un paquete de 367 millones de dólares por preocupaciones similares. En Kenia, un acuerdo de 2 mil 500 millones de dólares firmado en diciembre está en suspenso tras una impugnación judicial que sostiene que viola las leyes de protección de datos.

En Lesotho, borradores de propuestas estadounidenses buscaban 25 años de acceso a datos de salud y muestras biológicas antes de que funcionarios locales lograran un acuerdo más corto, de cinco años.