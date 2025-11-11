Jalisco activa blindaje militar para frenar ‘efecto cucaracha’ del Plan Michoacán

Noticias
/ 11 noviembre 2025
    Jalisco activa blindaje militar para frenar ‘efecto cucaracha’ del Plan Michoacán
    Consideran que los esfuerzos de seguridad deben plantearse a nivel nacional y no únicamente por estado. /FOTO: ESPECIAL

El gobernador Pablo Lemus confirmó la implementación de un operativo coordinado con fuerzas federales para evitar el desplazamiento de grupos criminales

GUADALAJARA, JAL.- El gobierno de Jalisco reforzará su frontera con Michoacán ante la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el fin de evitar el desplazamiento de grupos criminales hacia territorio jalisciense, informó el gobernador Pablo Lemus Navarro.

“Claro que tenemos un efecto cucaracha al hacer este operativo en Michoacán. Somos vecinos y tenemos que blindar nuestras fronteras con Michoacán y los demás estados”, declaró el mandatario.

Lemus detalló que la decisión fue tomada durante la junta de seguridad estatal celebrada la semana pasada, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, crimen que detonó la implementación del plan federal en la entidad vecina.

El gobernador explicó que las acciones de contención se realizarán en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y adelantó que el próximo sábado aprovechará la visita del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, a Jalisco con motivo del aniversario del Colegio del Aire, para abordar la estrategia conjunta.

Aunque reconoció que aún no conoce los detalles del plan presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Lemus consideró que los esfuerzos de seguridad deben plantearse a nivel nacional y no únicamente por estado.

“Creo que los planes no pueden ser por entidades federativas; tiene que ser un plan nacional de seguridad, una estrategia coordinada entre todos los estados. Yo deseo que les vaya muy bien en Michoacán, porque tenemos una vecindad y una amistad que nos obliga a trabajar juntos”, señaló.

El reforzamiento fronterizo incluirá vigilancia permanente en carreteras, puestos de control y operativos coordinados en municipios limítrofes como Mazamitla, La Manzanilla de la Paz, Quitupan, Valle de Juárez y Tamazula de Gordiano, zonas donde históricamente se han detectado movimientos de células criminales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

