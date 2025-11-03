La joven que enfrentó a diputados ahora llama a las calles: Ana Karen Sotero convoca marcha nacional

    La joven que enfrentó a diputados ahora llama a las calles: Ana Karen Sotero convoca marcha nacional
    Estoy cansada de que el Gobierno niegue que hay una crisis de inseguridad en nuestro país, cuando todos sabemos la verdad. /FOTO: ESPECIAL

La joven de 24 años, reconocida por su discurso viral ante diputados durante el Premio de la Juventud 2025, convoca a una movilización nacional para exigir justicia, seguridad y fin a la impunidad en el país

CDMX.- La activista Ana Karen Sotero, de 24 años, se convirtió en una de las voces más representativas de la Generación Z mexicana tras reclamar públicamente a los legisladores por su falta de atención durante la entrega del Premio de la Juventud 2025. Ahora, la joven vuelve a la escena pública con un nuevo llamado: una marcha pacífica contra la violencia y la impunidad.

El movimiento, convocado para el 8 de noviembre, partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 a.m. y concluirá frente a Palacio Nacional. De acuerdo con Sotero, la movilización busca “visibilizar el hartazgo social ante la crisis de inseguridad que enfrenta el país”.

En un mensaje difundido en redes sociales, la joven expresó: “Estoy cansada de que el Gobierno niegue que hay una crisis de inseguridad en nuestro país, cuando todos sabemos la verdad. Cada día la violencia y la impunidad golpean a nuestro pueblo. Tengo miedo, pero me da más miedo quedarme callada”.

Sotero subrayó que no pertenece a ningún partido político ni responde a intereses ideológicos. Afirmó que su activismo surge de una preocupación genuina por México y del deseo de inspirar a otros jóvenes a participar activamente en la vida pública. “Mi lucha no busca dividir, sino despertar conciencia y exigir justicia”, sostuvo.

El sociólogo Raúl Torres Reyes señaló que el caso de Ana Karen Sotero refleja una tendencia global en la que las protestas juveniles se gestan y difunden en redes sociales. Plataformas como X, TikTok e Instagram se han convertido en herramientas de organización, donde los mensajes visuales y breves logran convocar multitudes.

Según Torres Reyes, la Generación Z “ha transformado las formas tradicionales de protesta”, combinando símbolos culturales y herramientas digitales. Ejemplos recientes, dijo, se han observado en Nepal, Filipinas e Indonesia, donde incluso íconos del anime como One Piece se han vuelto emblemas de resistencia.

En el contexto mexicano, el llamado de Sotero se suma a una ola de descontento social que incluye protestas del sector agrícola, transportistas y organizaciones civiles, todos demandando un cambio estructural y mayor justicia social.

La joven concluyó su convocatoria con un mensaje de esperanza y unidad: “No buscamos confrontar, sino hacer visible que merecemos un país más seguro, justo y digno. El cambio empieza cuando decidimos no tener miedo”. Con información de El Universal

