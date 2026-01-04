‘La ley del más fuerte no puede imponerse’: UNAM critica acción militar en Venezuela

CDMX.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su preocupación por las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y rechazó el unilateralismo y las amenazas externas que, advirtió, contravienen los principios del derecho internacional que sustentan la convivencia respetuosa entre las naciones.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios señaló que la coyuntura actual en la región representa una señal de alerta para la gobernanza global y obliga a la comunidad internacional a deliberar sobre el rumbo de la diplomacia, así como a priorizar un diálogo institucional verdaderamente efectivo.

La UNAM reconoció que la situación en Venezuela —marcada por el deterioro de la vida democrática y de los derechos humanos y políticos— requería una atención urgente; sin embargo, subrayó que cualquier solución debió canalizarse estrictamente por mecanismos pacíficos y multilaterales, a través de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), privilegiando el diálogo por encima del uso de la fuerza.

La institución académica sostuvo que el derecho internacional debe restituirse como el único marco legítimo para evitar que prevalezca la “ley del más fuerte”, y afirmó que corresponde a las y los venezolanos resolver sus problemas internos y construir su futuro, con el acompañamiento de la comunidad internacional y el pleno respeto a su soberanía.

Añadió que la proliferación de conflictos y de acciones unilaterales en el escenario mundial exige una reflexión profunda desde la academia sobre los riesgos que enfrenta la paz global y sobre la necesidad de construir una nueva institucionalidad internacional que evite recurrir a soluciones basadas en la confrontación, la imposición y la anulación del disenso.

La UNAM reafirmó su compromiso histórico con la libertad, la paz, la civilidad y la democracia, y reiteró su carácter como un espacio plural en el que convergen diversas corrientes de pensamiento y afinidades políticas, por lo que llamó a impulsar un debate respetuoso y plural en escuelas, facultades y aulas universitarias.

Asimismo, convocó a que las universidades del continente y del mundo asuman un liderazgo firme en la reflexión académica sobre los procesos de desestabilización global y la recuperación de valores democráticos y solidarios, en un contexto de confrontación de paradigmas comparable —advirtió— a periodos previos a grandes conflagraciones o a la Guerra Fría.

Finalmente, la UNAM exhortó a las y los mexicanos a mantener la cohesión nacional por encima de las divergencias de perspectiva frente a los acontecimientos internacionales, ante los potenciales riesgos que la inestabilidad global puede representar para el país, y sostuvo que solo mediante estos principios será posible reorientar los esfuerzos hacia el desarrollo científico y cultural, la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Con información de El Universal