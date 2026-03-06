Lanzan álbum de stickers de ‘Narcopolíticos’ y abren colecta para financiar investigaciones

CDMX.- El colectivo de periodismo de investigación Narcopolíticos, encabezado por Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs Capítulo Mexicano, anunció la creación de un álbum de stickers inspirado en los del Mundial de Futbol, enfocado en figuras políticas mexicanas acusadas de tener nexos con el crimen organizado.

En su planteamiento, Meza expuso que el equipo enfrenta costos elevados de impresión y que, para abaratar el producto final, busca contactos con imprentas o apoyo económico para subsidiar parte de la producción.

TE PUEDE INTERESAR: T-MEC: EU impulsa capítulo estratégico de minerales críticos para México

El anuncio se acompañó del llamado a respaldar la iniciativa mediante una campaña de recaudación. En su comunicación, el colectivo refirió un avance específico; en tanto, la página de la colecta muestra un acumulado de 156 mil 929 pesos de una meta de 200 mil pesos, con 272 donaciones registradas.

Narcopolíticos se presenta como un proyecto autofinanciado que documenta y expone a políticos, burócratas, empresarios y otros personajes públicos por presunta colaboración o protección al crimen organizado, y sostiene que su independencia se basa en no recibir fondeo público ni privado.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León apuesta por seguridad, inversión y grandes eventos rumbo al Mundial 2026: Samuel García

En el sitio del proyecto se indica que los perfiles se integran con base en criterios y metodología propios, y que las personas señaladas pueden ejercer su derecho de réplica para que ésta sea publicada en el perfil correspondiente, conforme a la legislación aplicable.

Como ejemplo del tipo de materiales que publica, el colectivo difundió recientemente información relacionada con presuntas redes vinculadas al tráfico ilegal de mercurio y su asociación con estructuras criminales, en reportes atribuidos a una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA).