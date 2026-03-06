‘Las Adelitas’ retoman organización en el Edomex para respaldar a Sheinbaum y hablar de soberanía

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 6 marzo 2026
    ‘Las Adelitas’ retoman organización en el Edomex para respaldar a Sheinbaum y hablar de soberanía
    El colectivo se asume heredero de la organización que surgió en 2008 durante la movilización por la defensa del petróleo. ESPECIAL

Con presencia en el Edomex, dicen que buscan expandirse y sumar voces en torno a también los derechos

CDMX.- Un grupo de mujeres que se identifica como “Las Adelitas” aseguró que impulsa un “movimiento recargado” para empoderar a las mujeres, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defender la soberanía, en un contexto que, afirman, incluye presiones del presidente estadounidense Donald Trump y críticas de la oposición.

El colectivo se asume heredero de la organización que surgió en 2008 durante la movilización por la defensa del petróleo, en la que participó Sheinbaum junto al entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los testimonios recabados entre integrantes del grupo.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM reportada como desaparecida

En mítines de la mandataria, cuando Sheinbaum sostiene que “es tiempo de mujeres” y que “llegamos todas”, las asistentes que se identifican como “Adelitas” corean “¡Presidenta, Presidenta!” y reactivan sus consignas cuando se menciona el Programa Mujeres Bienestar, según relataron.

“En 2008, Las Adelitas participaron en la defensa del petróleo, hoy estamos participando en defensa de la soberanía”, afirmó Yolanda López Pérez, coordinadora de “Las Adelitas” en Villa del Carbón, al explicar que el grupo busca reorganizarse y ampliar su presencia.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Tabasco halla sitio clandestino de inhumación con restos óseos en Centro

Como antecedente de esa reorganización, López Pérez mencionó a María Esther Rodríguez Hernández, a quien identificó como una de “Las Adelitas de López Obrador” y que actualmente ocupa la Secretaría de Mujeres en el gobierno del Estado de México encabezado por Delfina Gómez, en un ejemplo que, dijo, inspira al movimiento.

En cuanto a reacciones y crecimiento, el colectivo aseguró que tiene presencia en los 125 municipios del Estado de México y que se encuentra en proceso de consolidar una unidad nacional “más fuerte”. También señaló que el grupo está integrado por mujeres de distintos perfiles, incluidas amas de casa, campesinas y profesionistas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ser mujer y joven en México es un acto de valentía’: papás de Debanhi Escobar

Respecto a su planteamiento, las integrantes afirmaron que el objetivo es la inclusión y el impulso a la participación de las mujeres, además de expresar respaldo a la Presidenta y a la gobernadora mexiquense. Añadieron que algunas participantes acompañaron a López Obrador en años anteriores y que otras se suman en el sexenio de Sheinbaum, e incluso refirieron que ya se incorporan hombres.

En el terreno social, integrantes del grupo reconocieron que en el Estado de México persisten municipios con marginación y carencias de servicios e infraestructura, por lo que plantearon que su organización también busca visibilizar esas necesidades.

En el panorama general, Sheinbaum ha recordado en ocasiones la movilización de 2008 y el papel de brigadas de mujeres en la defensa del petróleo, episodio que volvió a ser mencionado en una conferencia del 14 de enero, cuando abordó críticas relacionadas con el envío de petróleo de México a Cuba y sostuvo que entonces se oponían a un proceso que, dijo, pretendía privatizar la producción petrolera y debilitar a Pemex.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


organizaciones civiles

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, compartió reflexiones sobre liderazgo, desarrollo profesional y el papel de las mujeres en la industria

Marcela Barreiro: liderazgo con congruencia, vulnerabilidad y libertad personal
true

Sheinbaum y su operación ‘Salvar el Mundial’
Empresarios creen incongruente que se hable del Plan México en los contratos de obra pública y se les quiera dar preferencia a los chinos, además de la problemática que puede traer en plena revisión del T-MEC.

China entra a licitación del tren Saltillo–Nuevo Laredo con ofertas hasta 19% más bajas
Alondra Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM, desapareció tras viajar de Cuautla a Cuernavaca; su caso surge tras el hallazgo sin vida de dos alumnas.

Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso

Reducir la dependencia económica en insumos intermedios de industrias como la cárnica, automotriz y farmacéutica será clave para negociar este tratado de libre comercio.

México discutirá con EU el T-MEC sobre reglas de origen, influencia de China y seguridad: Marcelo Ebrard
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un “botiquín de apoyo” y materiales educativos para identificar y prevenir violencia en noviazgos adolescentes.

Presentan “botiquín de apoyo” para identificar violencia en noviazgos adolescentes