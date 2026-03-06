‘Las Adelitas’ retoman organización en el Edomex para respaldar a Sheinbaum y hablar de soberanía

CDMX.- Un grupo de mujeres que se identifica como “Las Adelitas” aseguró que impulsa un “movimiento recargado” para empoderar a las mujeres, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defender la soberanía, en un contexto que, afirman, incluye presiones del presidente estadounidense Donald Trump y críticas de la oposición.

El colectivo se asume heredero de la organización que surgió en 2008 durante la movilización por la defensa del petróleo, en la que participó Sheinbaum junto al entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los testimonios recabados entre integrantes del grupo.

En mítines de la mandataria, cuando Sheinbaum sostiene que “es tiempo de mujeres” y que “llegamos todas”, las asistentes que se identifican como “Adelitas” corean “¡Presidenta, Presidenta!” y reactivan sus consignas cuando se menciona el Programa Mujeres Bienestar, según relataron.

“En 2008, Las Adelitas participaron en la defensa del petróleo, hoy estamos participando en defensa de la soberanía”, afirmó Yolanda López Pérez, coordinadora de “Las Adelitas” en Villa del Carbón, al explicar que el grupo busca reorganizarse y ampliar su presencia.

Como antecedente de esa reorganización, López Pérez mencionó a María Esther Rodríguez Hernández, a quien identificó como una de “Las Adelitas de López Obrador” y que actualmente ocupa la Secretaría de Mujeres en el gobierno del Estado de México encabezado por Delfina Gómez, en un ejemplo que, dijo, inspira al movimiento.

En cuanto a reacciones y crecimiento, el colectivo aseguró que tiene presencia en los 125 municipios del Estado de México y que se encuentra en proceso de consolidar una unidad nacional “más fuerte”. También señaló que el grupo está integrado por mujeres de distintos perfiles, incluidas amas de casa, campesinas y profesionistas.

Respecto a su planteamiento, las integrantes afirmaron que el objetivo es la inclusión y el impulso a la participación de las mujeres, además de expresar respaldo a la Presidenta y a la gobernadora mexiquense. Añadieron que algunas participantes acompañaron a López Obrador en años anteriores y que otras se suman en el sexenio de Sheinbaum, e incluso refirieron que ya se incorporan hombres.

En el terreno social, integrantes del grupo reconocieron que en el Estado de México persisten municipios con marginación y carencias de servicios e infraestructura, por lo que plantearon que su organización también busca visibilizar esas necesidades.

En el panorama general, Sheinbaum ha recordado en ocasiones la movilización de 2008 y el papel de brigadas de mujeres en la defensa del petróleo, episodio que volvió a ser mencionado en una conferencia del 14 de enero, cuando abordó críticas relacionadas con el envío de petróleo de México a Cuba y sostuvo que entonces se oponían a un proceso que, dijo, pretendía privatizar la producción petrolera y debilitar a Pemex.