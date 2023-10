Las noticias más importantes del 17 de octubre en México

CLIMA

➔ Frentes fríos y ciclón tropical azotarán con fuertes lluvias, vientos y granizadas: ¡Llegan las temperaturas bajo cero a México!... Llegaron las temperaturas congelantes a México con el frente frío 6 y el arribo de un nuevo sistema frontal, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Tras 13 años, sentencian a 90 años a militares que asesinaron a estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey: Familias de Javier y Jorge, este último de origen saltillense, informan que cinco soldados señalados por este crimen ya recibieron una histórica condena.

➔ Asesinan a Bruno Plácido Valerio en Guerrero, líder de la Unión de Pueblos: El líder de autodefensas se encontraba acompañado de un hombre que fungía como su chofer y escolta.

➔ ‘El Patrón no es el autor intelectual del atentado’: Ciro Gómez Leyva asegura que detenido es más bien quien coordinó a los sicarios; agradece a Harfuch: Aunque esto aún no está confirmado debido a que continúan las investigaciones, Ciro Gómez Leyva agradeció al Estado Mexicano por no soltar su caso.

➔ Envía AMLO a Diputados iniciativa para desaparecer Notimex: El Proyecto entregado en San Lazaro destaca que la ciudadanía se informa en redes sociales y canales digitales.

➔ La comisión de Hacienda aprueba Ley de Ingresos 2024 y pasa a la Cámara de Diputados: Se autoriza la captación de 9.6 billones de pesos para el siguiente año por impuestos, ingresos petroleros, así como pago de derechos y contribuciones.

MUNDO

➔ Bombardeo en hospital de Gaza deja cientos de muertos; Hamas calcula 500 víctimas fatales: Hamas culpó del ataque a Israel, que dijo estar investigando el hecho, que sería el bombardeo con mayor fatalidad durante el conflicto Israel-Hamas desde 2008.

➔ Los polémicos insultos de Javier Milei contra el papa Francisco podrían afectar su candidatura: Javier Milei, un libertario de extrema derecha que lidera las encuestas en las elecciones presidenciales de Argentina este mes.

➔ A diez días de la Guerra en Israel, 17 periodistas han muerto, según el CPJ: De a cuerdo con un recuento del Comité para la Protección de los Periodistas, 17 periodistas, once de ellos palestinos, perdieron la vida desde que inició la Guerra en Israel hace diez.

COAHUILA

➔ Saltillo: se cometen 5 veces más robos de autos que de viviendas: Al cierre de agosto, la capital de Coahuila contabiliza un promedio de un vehículo hurtado al día, según datos del SESNSP.

➔ Coahuila: dueños de pozos ficticios tenían ‘ultimátum’ en julio de 2022, para instalar medidores: Ante la escasez del líquido, Conagua estableció la obligación de medir las extracciones y evitar el desabasto

➔ Arrebatan el ‘sueño americano’ a nueve coahuilenses todos los días: Según los reportes, este registro ha aumentado en un 13 por ciento en comparación con el mismo período del 2022, cuando retornaron dos mil 12 migrantes coahuilenses.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ México da juegazo ante Alemania y saca importante empate en el último compromiso de la Fecha FIFA: Uriel Antuna y Erick Sánchez fueron los anotadores de la causa Tricolor que se puso al tú por tú contra los teutones.

➔ Britney Spears: aborto, salud mental y su ‘muerte creativa’: Desde un adelanto exclusivo de su libro biográfico, la Revista People debeló los detalles más importantes del texto de la ‘Princesa del Pop’.

➔ No habrá NFL en México para 2024: cancelarán juego en el Azteca por remodelaciones al estadio: Informes cercanos a los altos mandos de la máxima liga de futbol americano afirman que el comisionado, Roger Goodell, anuló la posibilidad de un partido el próximo año, por los cambios que sufrirá el ‘Coloso de Santa Úrsula’ de cara al Mundial del 2026.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La guerra por la basura en Saltillo

➔ Despido injustificado... ¿Cuánto me pagan de liquidación según la Ley Federal del Trabajo?: Esto es lo que debe reclamar un trabajador o trabajadora en caso de un despido sin causa justificada. Así se calcula la liquidación por despido injustificado.