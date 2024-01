Las noticias más importantes del 22 de enero en México

CLIMA

➔ Se aproxima un nuevo frente frío a México; junto a masa de aire frío golpearán con caída de aguanieve, temperaturas de -10 grados y fuertes lluvias: ¡Prepárese para la nieve!... El nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano y junto a su masa de aire frío golpearán con caída de aguanieve, bajas temperaturas, lluvias y evento Norte, esto según el Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Corte de EU falla a favor de México en demanda contra fabricantes de armas; SRE lo celebra: Alicia Bárcena y el ex canciller Marcelo Ebrard, celebraron la resolución de la Corte de Apelaciones.

➔ Ninguno de mis proyectos por venir interfería con la TV: Azucena Uresti: La periodista habla por primera vez, luego de su salida de Milenio TV; “el periodismo está bajo acoso”, insiste.

➔ CDMX: creciente contagio de Covid-19 provocó que hospitales rebasaran su capacidad: La Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de los estados con más casos de Coronavirus.

➔ Tren Maya suma 3 días sin venta de boletos: De acuerdo con fuentes en Cancún, este lunes hubo salidas en los horarios de las 7 y 9 horas. Se desconoce si fue con pasajeros

➔ ‘No me quita el sueño’... AMLO defiende a sus hijos de Carlos Loret de Mola por investigación de tráfico de influencias: “Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencias, pues no estarían tranquilos” dijo López Obrador.

MUNDO

➔ Corte Suprema de EU ordena a gobierno de Biden retirar alambre de púas en frontera con México: La medida para controlar el cruce migratorio fue implementada por el Gobierno de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.

➔ China: terremoto con magnitud 7 azotó en la frontera de Kirguistán y Sinkiang: Tras réplicas del sismo, el USGS no ha reportado víctimas, hasta el momento.

➔ Después de la anulación de la sentencia del caso Roe contra Wade, Biden refuerza su mensaje de que el aborto es un asunto de libertad: Kamala Harris visitará Wisconsin para comenzar una gira nacional centrada en preservar el acceso a la atención de salud reproductiva.

COAHUILA

➔ En Coahuila, lidera Saltillo en consumo de alcohol en la calle: Inegi: Más de la mitad de los saltillenses ha presenciado el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública; esta situación ha crecido 13% de 2019 a la fecha.

➔ Tragedia en el TSM de Torreón: se investigará si es un asunto doloso, afirma Fiscal de Coahuila: Gerardo Márquez informa que hay seis personas detenidas, de las cuales dos son señaladas como presuntos sospechosos de conducir el vehículo que arrolló a aficionados de Monterrey.

➔ De cara a las elecciones: Coahuila sin ‘focos rojos’ en materia de seguridad: Las autoridades electorales de Coahuila destacan la efectividad del blindaje de seguridad en el estado, respaldado por fuerzas federales, estatales y municipales.

➔ Abarrotan módulos del INE para actualizar o tramitar credencial en Saltillo: Estas oficinas del árbitro electoral permanecerán abiertas hasta la medianoche.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿NFL: Taylors version? desde platillos inspirados en títulos de sus canciones al repunte del público que asiste a los juegos: Las intervenciones de la ‘Miss americana’ no han pasado por alto, ya que su fenómeno se extiende al deporte en espera del Super Bowl.

➔ Draft 2024 de la NFL: tras la Ronda Divisional, así va el orden de elección; Bears, a la cabeza: Según la proyección de ESPN, serán los 49ers quienes ganen el Super Bowl y se queden en la cola de la Ronda 1 de elecciones colegiales.

➔ Vivir Quintana reflexionará sobre el amor en el Lunario: Su presentación en el Lunario será el 16 de febrero a las 20:30 horas y tendrá como abridora del show a la cantante jalisciense Agris.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La negra historia del tratamiento de aguas negras en Coahuila.

➔ ¿Puedo votar en las elecciones del 2 de junio si no renové mi credencial de elector?: Este 22 de enero vence el plazo del INE para actualizar o tramitar la credencial en sus módulos, que atenderán hasta medianoche.

➔ Violencia y futbol: Siguen riñas dentro y fuera de los estadios en México; seguridad es sobrepasada por hinchas: La violencia que se vive en los estadios de futbol en México parten de peleas verbales y físicas. Casos recientes han dejado decenas de heridos y personas sin vida.