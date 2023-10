Las noticias más importantes del 26 de octubre en México

CLIMA

➔ Llegada de Frente Frío número 8 traerá caída de nieve, aguanieve y temperaturas bajo cero, advierte Conagua: ¡Nevará en Coahuila!... El frente frío 8 ingresará el fin de semana a Coahuila, con un marcado descenso en las temperaturas y caída de nieve o aguanieve, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua.

MÉXICO

➔ Plantea Samuel García posibilidad de consulta para ver si va por la Presidencia: El mandatario del estado de Nuevo León habló por primera ocasión de consultar a los ciudadanos si se lanza o no por la Presidencia.

➔ Guerrero puede esperar, primero la popularidad; AMLO presume (¡otra vez!) ser el segundo líder mundial mejor evaluado: Se dio tiempo para “tirar aceite” y presumir su popularidad como el líder mundial con mayor aprobación, sólo debajo de Narendra Modi, primer ministro de la India.

➔ Sheinbaum también justifica desaparición del Fonden, “tenía mucha corrupción”: “Esto que está saliendo en los medios, particularmente en adversarios políticos que dicen que como ya no existe el Fonden, ya no va a haber apoyo a la población, no hay nada más falso”, aseguró.

➔ Reabren autopistas en Acapulco y anuncian puente aéreo para sacar a turistas atrapados por ‘Otis’: Tanto la Autopista del Sol como Chilpancingo-Acapulco han quedado habilitadas y los visitantes podrán trasladarse a CDMX.

➔ FGJCDMX detiene a Diego ‘N’, exalumno del IPN que edito más de 160 mil fotos de compañeras con IA: Martí Batres confirmó la detención del estudiante Diego ‘N’ para investigar su autoría en la modificación de fotografías de alumnas de la ESCA para su venta.

MUNDO

➔ ‘Estás arrestado, entrégate’, policía tiene rodeada la casa de Robert Card, presunto autor del tiroteo en EU: La policía envía mensajes por megáfono y la familia afirma que están tratando de convencerlo

➔ Buscan más de 100 países una resolución sobre la guerra en Gaza: En Asamblea General buscarán exigir un alto al fuego de manera inmediata

➔ Así ven los periódicos internacionales a la tragedia que dejó el huracán Otis en Acapulco: El medio británico BBC menciona que el huracán en su categoría 5 golpeó el icónico balneario turístico con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h, uno de los huracanes más fuertes que se hayan registrado en el Pacífico mexicano.

COAHUILA

➔ Narra profesor de la UAdeC horrible experiencia por el huracán Otis en Acapulco; asegura ninguna autoridad avisó: Hubo una anarquía total y saqueo de comercios.

➔ ‘El huracán Otis los agarró dormidos’: acapulqueños en Saltillo, angustiados por no localizar a familiares

➔ Instalan estación de monitoreo del aire en Ramos Arizpe con resultados fuera de alarma: La estación se instaló en el edificio de Servicios Municipales y sus resultados ya pueden ser consultados en la página oficial del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Tragedia en la familia Pinal: Reportan como desaparecida a Sylvia Pasquel en Acapulco tras golpe de Huracán Otis: Desde el programa Ventaneando se confirmó que la actriz llegó al puerto de un vuelo desde Europa tras estar hospitalizada por un accidente en Turquía.

➔ GP de México: Charles Leclerc le entra a la torta de chilaquiles y al chile, Carlos Sainz se enferma del estómago: El piloto monagesco puede ‘presumir’ que le ganó una ‘batalla’ al español, probando la gastronomía mexicana.

➔ Devasta Huracán Otis escenarios icónicos del espectáculo en Acapulco; grabaron desde películas, videos y realitys: Desde el Hotel Princess Acapulco, el Hotel Emporio y hasta los antros donde se grabó Acapulco Shore fueron afectados por el ciclón.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | ¿Cómo se despide una madre de un hijo cuyo cuerpo perdió el Estado?

➔ CFE TEIT: Internet y llamadas sin costo para todos los mexicanos; así puedes obtener tu tarjeta SIM gratis: Pretende hacer posible la integración de la población a la tecnología como: internet de banda ancha y telefonía móvil en todo México.