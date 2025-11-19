Lemus afirma que 17 detenidos son ‘de alta peligrosidad’; familias denuncian arrestos arbitrarios

GUADALAJARA, JAL.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que 17 de las 40 personas adultas detenidas tras la protesta de la llamada “Generación Z” en Guadalajara son delincuentes “de alta peligrosidad” que habrían llegado desde otros estados con la intención de generar destrozos. Las declaraciones generaron preocupación entre familiares y defensores, quienes denuncian que esos señalamientos podrían estar influyendo en las decisiones del juez que lleva el caso.

Lemus sostuvo este miércoles que las personas señaladas arribaron a la ciudad en un camión procedente de otra entidad y recibieron un pago para provocar daños y desviar la atención de las manifestaciones en la Ciudad de México. Aseguró que cuentan con videos del ingreso de vehículos y registros que respaldan esa versión. “El 95% de los que participaron en la marcha son gente de bien... muy diferente del grupo de choque que llegó a ocasionar desmanes”, afirmó.

El mandatario estatal indicó que eventualmente se revelará quién financió a este presunto grupo de choque y lamentó que la Fiscalía General de la República no atrajera el caso pese a tratarse de daños a inmuebles considerados patrimonio histórico. Según dijo, los ataques se perpetraron frente a Palacio de Gobierno durante la tarde y noche del sábado.

Las afirmaciones del gobernador contrastan con las denuncias de familiares de los detenidos, quienes aseguran que varias personas fueron arrestadas arbitrariamente. Señalan que el juez del caso -al calificar como legales todas las detenciones- ha tratado a los 40 imputados como un mismo grupo, ignorando pruebas de arraigo y solicitudes para que algunos enfrenten el proceso en libertad.

Durante la audiencia realizada el martes, que se prolongó por más de 11 horas y se llevó a cabo sin acceso a medios ni familiares “por motivos de espacio”, el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz determinó que las detenciones fueron legales y autorizó la imputación formulada por la Fiscalía estatal. Incluso afirmó que algunos de los detenidos representan un peligro para la sociedad.

Pese a que el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reconoció ante diputados locales que algunos policías actuaron de forma incorrecta durante el operativo y que ciertos detenidos podrían obtener su libertad, el juzgador rechazó los argumentos de la defensa. Ante ello, los abogados solicitaron la ampliación del término constitucional a 72 horas para presentar más pruebas.

El juez dictó prisión preventiva para las 40 personas mientras se realiza la audiencia de vinculación a proceso, programada para este jueves. La Fiscalía estatal informó que a los detenidos -35 hombres y cinco mujeres- se les imputó el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. A tres se les añadió daño en las cosas, y a otros cuatro lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.

Respecto a los cuatro menores de edad detenidos durante los disturbios, la dependencia señaló que se encuentra en espera de que la autoridad correspondiente defina fecha y hora para sus audiencias. Con información de El Universal