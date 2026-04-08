Líder de ‘Los Blancos de Troya’ acusa tortura en el Altiplano

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/ 8 abril 2026
    Líder de ‘Los Blancos de Troya’ acusa tortura en el Altiplano
    La resolución también ordena que se le faciliten llamadas telefónicas si así lo solicita. ESPECIAL
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El juzgado ordenó frenar cualquier posible maltrato y garantizar contacto con su defensa

CDMX.- César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, identificado como líder de “Los Blancos de Troya” y presunto responsable del asesinato del dirigente limonero del Valle de Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo, tramitó un amparo en el que acusó tortura psicológica e incomunicación parcial dentro del penal del Altiplano, donde permanece preso desde enero de este año.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió la suspensión de plano para que las autoridades del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano” cesen cualquier posible acto de tortura y permitan al interno entrevistarse con su defensor.

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La resolución también ordena que se le faciliten llamadas telefónicas si así lo solicita, como parte de las medidas urgentes derivadas de los actos reclamados en el juicio de amparo.

Por la naturaleza de las denuncias, el juez comisionó a un actuario para verificar las condiciones en las que se encuentra Sepúlveda Arellano en el penal federal y constatar si está siendo objeto de tortura física o psicológica.

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En el informe rendido al juzgado, la actuaria asentó que, durante la visita, observó que el quejoso “se encuentra orientado en tiempo y espacio” y que no advirtió golpes a simple vista; además, consignó que al preguntarle si había sufrido tortura física o psicológica, respondió en sentido negativo.

Sepúlveda Arellano fue detenido en enero pasado en la comunidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, junto con dos escoltas identificados como Eder “N” y Esteban “N”.

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De acuerdo con la información del caso, el presunto jefe criminal está vinculado con una célula delictiva dedicada a la extorsión y secuestro de productores limoneros en el Valle de Apatzingán y, durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso, admitió que se dedicaba a extorsionar a productores de limón en esa región.

El “Botox” fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y homicidio calificado, mientras continúan las actuaciones judiciales relacionadas con su internamiento y el trámite del amparo.

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