¿‘Limpian’ imagen de Claudia Sheinbaum? Preparan su entrevista en ‘El Escorpión Dorado Al Volante’

El Escorpión Dorado alcanzó a defenderse en redes sociales, pues una internauta aseguraba que Montiel recibió alrededor de 3.5 millones de pesos, pues los asesores de Sheinbaum consideraban que su imagen estaba “muy dañada”.

“Ni para la pu... gasolina, igual que todos mis pin... invitados desde años, igual no sabías, pero a eso me dedico, a entrevistar gente, a cuestionarlos de frente con los hue... que me caracterizan. No como tú que ni me arrobas y levantas falsos al más puro estilo de la política”, lanzó Montiel, hermano del youtuber Werevertumorro.