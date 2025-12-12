Llevan a tribunales a presidenta de MCCI por pensión vitalicia de Pemex

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició acción penal en contra de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, informaron fuentes federales.

De acuerdo con la información disponible, la académica y analista política fue citada a comparecer el próximo martes ante la jueza Diana Selene Medina Hernández, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, como parte del proceso relacionado con la pensión vitalicia que recibió de Petróleos Mexicanos (Pemex).

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran sin vida a Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco

La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, decidió judicializar la investigación más de un año después de iniciadas las indagatorias, con el objetivo de formular la imputación formal en contra de Casar Pérez.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada en 2023 por Pemex, entonces dirigido por Octavio Romero Oropeza, por la presunta obtención indebida de una pensión post mortem, tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien se desempeñó como funcionario de la petrolera.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán

Desde enero de 2005, Casar Pérez ha sido beneficiaria de una pensión vitalicia otorgada por Pemex; sin embargo, en marzo del año pasado, la empresa productiva del Estado suspendió el pago, al considerar que el deceso de Márquez Padilla no se derivó de un accidente de trabajo, sino de un suicidio, lo que —a juicio de la petrolera— invalidaría el beneficio.

Pemex también señaló que el funcionario únicamente laboró 129 días, entre el 1 de junio y el 7 de octubre de 2004, como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, periodo que, sostuvo, no justificaría el otorgamiento de una pensión vitalicia.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Que responda ante la justicia’: Monreal aplaude captura de operador de ‘El Mayo’

Ante la suspensión del pago, Casar Pérez promovió un juicio de amparo, en el cual se resolvió que la pensión no podía ser suspendida de manera unilateral por el patrón, una vez que el derecho había sido reconocido y activado.

Con la judicialización del caso, corresponderá ahora al Poder Judicial determinar si existen elementos suficientes para sostener la imputación formulada por la FGR y definir la situación jurídica de la presidenta de MCCI. Con información de El Universal