‘Logística será el primer termómetro del impacto arancelario’: analistas

    Algunas empresas ya han comenzado a adelantar importaciones y acumular inventarios antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles. /FOTO: ESPECIAL

El sector logístico advirtió que la reforma arancelaria aprobada recientemente presionará los costos de las pequeñas y medianas empresas, afectando márgenes y precios al consumidor

CDMX.- La reciente aprobación de mayores aranceles a la importación de productos e insumos provenientes de países con los que México no tiene tratado de libre comercio encarecerá los costos de producción de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), advirtió Mail Boxes Etc, firma especializada en logística y comercio internacional.

La reforma arancelaria, aprobada la semana pasada, establece cuotas que van de 5% a 50% para mil 463 productos, las cuales entrarán en vigor a partir de enero de 2026 y afectarán tanto insumos como productos terminados.

De acuerdo con el nuevo esquema, los aranceles no sólo impactarán mercancías procedentes de China, sino también de países como Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, ampliando el alcance del efecto sobre diversas cadenas productivas.

Ilan Epelbaum, director general de Mail Boxes Etc, señaló que estas medidas generarán mayores costos para las empresas, ya que muchos de los insumos gravados no se producen en México o se obtienen a precios más elevados en el mercado local.

Además del impacto directo en precios, el directivo anticipó mayores tiempos de despacho en aduanas, así como una presión creciente para regularizar la documentación y trazabilidad de las cadenas de suministro antes del cruce fronterizo o la declaración de mercancías.

“La logística será el primer termómetro del impacto arancelario. En 2026 veremos mayor presión en la planeación logística, con costos más altos, mayor volatilidad y una necesidad de decisiones más técnicas y estratégicas”, afirmó Epelbaum.

El directivo subrayó que las Pymes, que operan con márgenes reducidos y representan una parte relevante de la economía nacional, enfrentarán un impacto generalizado, que no sólo se reflejará en sus costos, sino también en los precios finales al consumidor.

Entre los sectores más afectados se encuentran el vestido, plástico, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos, además de autopartes, automóviles, motocicletas y remolques.

Ante este escenario, algunas empresas ya han comenzado a adelantar importaciones y acumular inventarios antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles, mientras que otras evalúan cambiar de proveedores hacia países con los que México sí mantiene acuerdos de libre comercio.

Epelbaum recomendó a las Pymes realizar una planeación estratégica anticipada, con simulaciones de costos, análisis de proveedores y esquemas logísticos claros para mitigar el impacto. “Las Pymes necesitan dejar de improvisar y prepararse con estrategias logísticas bien definidas”, concluyó. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

