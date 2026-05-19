Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum... INE no validó la elección de Rocha Moya en Sinaloa y sí denunció violencia

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Córdova aseguró que el INE nunca validó la elección en Sinaloa y que esa responsabilidad correspondió exclusivamente al Tribunal Electoral del Estado. Además, sostuvo que el instituto sí presentó denuncias formales por hechos violentos ocurridos durante la jornada electoral.

La polémica sobre la elección de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa volvió al centro del debate político luego de que el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) , Lorenzo Córdova , rechazara las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al papel del organismo electoral en los comicios de 2021.

El exfuncionario explicó que las acusaciones sobre una supuesta omisión del INE son incorrectas y calificó como “falsedades” las afirmaciones realizadas recientemente desde Palacio Nacional.

“El INE tuvo conocimiento de ilícitos y los denunció”, declaró Lorenzo Córdova durante la entrevista.

EL INE REPORTÓ VIOLENCIA Y DELITOS ELECTORALES

De acuerdo con Córdova, el instituto documentó diversos hechos relacionados con robo de urnas, destrucción de material electoral y presencia de grupos armados en casillas instaladas principalmente en la zona norte de Sinaloa.

El exconsejero detalló que municipios como Guamúchil, Guasave y Ahome concentraron buena parte de los incidentes registrados durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021.

Según explicó, personal del INE presentó denuncias ante la entonces Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, conocida actualmente como FISEL, encabezada en ese momento por José Agustín Ortiz Pinchetti.

“Muchos hechos ilegales, delitos electorales, constitutivos de delitos electorales”, señaló Córdova al describir lo ocurrido durante la votación.

También afirmó que existen carpetas de investigación abiertas derivadas de esas denuncias, incluyendo la identificada como FED/SIN/MOCH/0000747/2021.

SHEINBAUM ASEGURÓ QUE NO HUBO PRUEBAS

El pasado 13 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el tribunal electoral determinó la validez de la elección porque no existieron pruebas suficientes sobre irregularidades o violencia generalizada.

La mandataria recordó que en ese momento Lorenzo Córdova encabezaba el INE y cuestionó que, si existían evidencias contundentes, el organismo debió actuar con mayor firmeza ante las autoridades correspondientes.

“Eso significa que no hubo ninguna prueba”, afirmó Sheinbaum al referirse al proceso electoral de Sinaloa.

La presidenta también sostuvo que corresponde a las fiscalías investigar posibles delitos y aseguró que actualmente la Fiscalía General de la República no mantiene una investigación abierta contra Rocha Moya.

LA ELECCIÓN DE 2021 ESTUVO MARCADA POR LA VIOLENCIA

La elección sinaloense de 2021 estuvo rodeada de denuncias por secuestros, amenazas y ataques contra operadores políticos y candidatos de distintos partidos.

Uno de los casos más conocidos fue el de Paola Iveth Gárate Valenzuela, candidata a diputada local de la coalición PRI-PAN-PRD, quien denunció haber sido privada de la libertad horas antes de la votación.

“Yo estaba encañonada de pies a cabeza”, relató posteriormente a medios nacionales.

Mario Zamora, entonces candidato opositor a la gubernatura, también denunció presiones y actos violentos vinculados con la elección. Según narró, familiares de candidatos recibieron amenazas para favorecer electoralmente a Morena.

Durante la jornada electoral se reportó robo y quema de urnas, desaparición de paquetes electorales y suspensión de casillas en municipios del norte del estado. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa confirmó posteriormente afectaciones en 23 casillas y la desaparición de decenas de paquetes.

EL PAPEL DEL TRIBUNAL Y LA VALIDACIÓN DE LA ELECCIÓN

Lorenzo Córdova subrayó que el INE no tenía atribuciones legales para declarar válida o inválida la elección de gobernador en Sinaloa, ya que esa decisión correspondía al tribunal electoral estatal.

El exconsejero señaló que la magistrada Aída Inzunza Cázarez impulsó la validación del proceso en una sesión que, según dijo, duró apenas cuatro minutos y medio.

El tribunal concluyó entonces que la violencia documentada solo afectó al 0.46 por ciento de las casillas instaladas, porcentaje que consideró insuficiente para anular la elección.

Rubén Rocha Moya obtuvo 624 mil 225 votos frente a los 358 mil 313 sufragios obtenidos por Mario Zamora, una diferencia superior a 265 mil votos.

EL CASO RESURGIÓ POR ACUSACIONES EN ESTADOS UNIDOS

La controversia volvió a tomar fuerza luego de que fiscales de Nueva York presentaran el pasado 29 de abril de 2026 una acusación formal que involucra a Rocha Moya y a otros funcionarios con presuntos vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El expediente sostiene que habría existido un acuerdo para favorecer electoralmente al entonces candidato de Morena a cambio de futuras posiciones dentro del gobierno estatal.

Las acusaciones también mencionan supuestas reuniones previas entre operadores políticos y miembros del crimen organizado para asegurar el triunfo electoral en Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre nuevas acciones judiciales relacionadas con esas acusaciones internacionales.