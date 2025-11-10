Monreal propone posponer debate sobre reforma de revocación de mandato

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que solicitará a la Comisión de Puntos Constitucionales posponer la dictaminación de la reforma sobre revocación de mandato, prevista para las 18:00 horas de este lunes.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena detalló que los coordinadores del PRI, Rubén Moreira, y del PAN, Elías Lixa, pidieron ampliar el debate para evitar lo que calificaron como un “albazo legislativo”.

“He estado conversando con los coordinadores parlamentarios desde el jueves; me han pedido que no sea precipitado, que esperemos unos días para analizar el tema. Ellos consideran que es un albazo y así me lo han comentado”, señaló.

Monreal adelantó que la petición será dirigida al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, para que sean los propios integrantes del órgano legislativo quienes determinen los plazos y el formato del nuevo proceso de deliberación.

“Voy a solicitarle al diputado Godoy que se espere unos días, mientras se amplía el debate entre los legisladores. Si nos asiste la razón histórica, moral y política, no tenemos por qué precipitar un tema tan importante”, subrayó el también coordinador de la bancada guinda.

El senador con licencia consideró que la comisión “tiene plena libertad” para abrir un proceso de parlamento abierto, si así lo decide. “Lo que estoy solicitando es que no se apruebe el dictamen ahora y que se dé oportunidad a escuchar voces distintas, a favor o en contra”, añadió.

La iniciativa de revocación de mandato, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, busca modificar el artículo 35 de la Constitución para que la consulta de revocación presidencial se realice el mismo día que las elecciones intermedias de 2027, es decir, el primer domingo de junio.

El planteamiento ha generado críticas de los partidos de oposición, que acusan a Morena de intentar condicionar los procesos electorales a través de una reforma “innecesaria” y “apresurada”. Con información de El Universal