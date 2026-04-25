Maíz nativo recibirá apoyos, drones y maquinaria en nuevo plan federal

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/ 25 abril 2026
    Maíz nativo recibirá apoyos, drones y maquinaria en nuevo plan federal
    La estrategia federal busca fortalecer la producción de maíces nativos mediante apoyos técnicos y comunitarios. ESPECIAL
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Productores de pequeña escala podrán acceder a herramientas, servicios agrícolas y bancos de semillas

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó las reglas de operación del Programa de Abasto Rural 2026 para el plan “El Maíz es la Raíz”, una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger y fomentar la siembra y producción de maíces nativos de México.

El plan federal fue presentado en noviembre de 2025 y tiene como meta beneficiar a 1.5 millones de productores, en su mayoría ejidatarios y comuneros, mediante acompañamiento técnico, maquinaria de uso comunitario y asesoría para comercializar su producción por medio de cooperativas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-celula-del-cartel-del-golfo-ligada-a-huachicol-fiscal-en-matamoros-PF20259776

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que el programa está dirigido a productores de maíz nativo a pequeña escala, con hasta cinco hectáreas, ubicados en territorios con alta diversidad y en localidades con presencia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Los beneficiarios deberán encontrarse en zonas con alto o muy alto grado de marginación, de acuerdo con los criterios de elegibilidad previstos para acceder a los apoyos productivos del plan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-concordia-familiares-del-ingeniero-oaxaqueno-pablo-osorio-senalan-inconsistencias-de-la-fgr-CF20259380

La estrategia contempla la entrega de hasta 190 mil pesos a cada comunidad milpera, integrada como una red de hasta 100 personas productoras de maíz nativo, para la adquisición de herramientas o maquinaria ligera, con un monto proporcional al número de integrantes.

Los productores también podrán acceder a servicios con drones agrícolas para generar mapas digitales de nivelación de terrenos, mapas de salud de cultivo hasta en dos ocasiones por cada ciclo agrícola y aplicación de tratamientos nutrimentales y fitosanitarios con enfoque agroecológico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reducen-ieps-a-diesel-y-gasolina-magna-BF20257071

El programa prevé la instalación de bancos comunitarios de semillas con equipos y accesorios para acondicionamiento, almacenamiento, secado, control de calidad y registro de maíz nativo, además del acompañamiento técnico correspondiente.

Alimentación para el Bienestar aplicará estrategias para impulsar la cadena de producción y consumo del maíz nativo, mientras que el componente “El Maíz es la Raíz” se suma al Programa de Abasto Rural junto con Distribución de Productos Básicos, Enchula tu Tienda, Maíz para Todos, Transformación para el Bienestar y Comaleras para el Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reducen-ieps-a-diesel-y-gasolina-magna-BF20257071

El nuevo plan tendrá cobertura nacional, aunque en una primera etapa se instrumentará en Campeche, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con una convocatoria durante el primer semestre del año para recibir documentos de los productores solicitantes.

Las personas interesadas deberán presentar solicitud de apoyo, carta compromiso de corresponsabilidad para el uso de la milpateca comunitaria, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y documento que acredite la propiedad o posesión legal del predio cultivado; el incumplimiento de requisitos podrá causar la suspensión o cancelación del beneficio.

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