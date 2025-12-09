Más de 500 elementos resguardan a funcionarios tras ataques en el país

CDMX.- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente 75 funcionarios de los tres órdenes de gobierno cuentan con servicios de protección otorgados por la Guardia Nacional, para lo cual se han desplegado más de 500 elementos en distintas entidades del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general explicó que la cifra de escoltas se ha mantenido estable, incluso después del atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido recientemente.

“Hay setenta y cinco servicios de seguridad que proporciona la Guardia Nacional; hablamos de poco más de quinientas personas que están desplegadas en diferentes entidades del país”, señaló Trevilla Trejo.

El mando militar precisó que, pese al ataque en Michoacán, las solicitudes de protección no se han incrementado de manera significativa. “Después del lamentable evento que sucedió en Uruapan no se han incrementado mucho... se mantienen”, afirmó.

Detalló que todas las peticiones de resguardo siguen un procedimiento formal coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. Las solicitudes son analizadas con base en factores de riesgo, principalmente la existencia de amenazas directas.

“Se realiza un análisis de riesgo tomando diversos elementos, sobre todo si hay amenazas contra la persona solicitante. Con base en eso se determina con cuántos vehículos y efectivos se otorga la protección”, explicó.

Trevilla reiteró que, tras dicho análisis, la Guardia Nacional define el número de elementos que se asignan a cada caso y subrayó que, hasta el momento, no ha sido necesario incrementar el despliegue actual.

Añadió que los funcionarios protegidos pertenecen a los tres niveles de gobierno, y que no se trata exclusivamente de alcaldes, sino de perfiles diversos que han solicitado apoyo en distintos puntos del país. Con información de El Universal