Más de 500 elementos resguardan a funcionarios tras ataques en el país

Noticias
/ 9 diciembre 2025
    Más de 500 elementos resguardan a funcionarios tras ataques en el país
    Precisan que, pese al ataque en Michoacán, las solicitudes de protección no se han incrementado de manera significativa. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Sedena

La cifra de funcionarios resguardados por la Guardia Nacional se ha mantenido estable, incluso después del atentado ocurrido recientemente en Uruapan

CDMX.- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente 75 funcionarios de los tres órdenes de gobierno cuentan con servicios de protección otorgados por la Guardia Nacional, para lo cual se han desplegado más de 500 elementos en distintas entidades del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general explicó que la cifra de escoltas se ha mantenido estable, incluso después del atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido recientemente.

TE PUEDE INTERESAR: Seguro VIP de los agentes y fiscales de la FGR cubre tauromaquia, esquí y buceo

Hay setenta y cinco servicios de seguridad que proporciona la Guardia Nacional; hablamos de poco más de quinientas personas que están desplegadas en diferentes entidades del país”, señaló Trevilla Trejo.

El mando militar precisó que, pese al ataque en Michoacán, las solicitudes de protección no se han incrementado de manera significativa. “Después del lamentable evento que sucedió en Uruapan no se han incrementado mucho... se mantienen”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Atacan a balazos a Heriberto Morentín, subsecretario de Seguridad de Colima, y lo hieren

Detalló que todas las peticiones de resguardo siguen un procedimiento formal coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. Las solicitudes son analizadas con base en factores de riesgo, principalmente la existencia de amenazas directas.

“Se realiza un análisis de riesgo tomando diversos elementos, sobre todo si hay amenazas contra la persona solicitante. Con base en eso se determina con cuántos vehículos y efectivos se otorga la protección”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran que los homicidios dolosos sostienen tendencia a la baja en últimos 14 meses

Trevilla reiteró que, tras dicho análisis, la Guardia Nacional define el número de elementos que se asignan a cada caso y subrayó que, hasta el momento, no ha sido necesario incrementar el despliegue actual.

Añadió que los funcionarios protegidos pertenecen a los tres niveles de gobierno, y que no se trata exclusivamente de alcaldes, sino de perfiles diversos que han solicitado apoyo en distintos puntos del país. Con información de El Universal

Temas


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Sedena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse