‘Metanfetaminas se consumen más que fentanilo en México’

Noticias
/ 12 noviembre 2025
    ‘Metanfetaminas se consumen más que fentanilo en México’
    Señaló que se enfocarán en la prevención y atención temprana de las adicciones, especialmente entre jóvenes. /FOTO: ESPECIAL

Claudia Sheinbaum informó que su gobierno lanzará una campaña para frenar el consumo; pidió reforzar apoyos a jóvenes para alejarlos del crimen y las adicciones

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración prepara una campaña nacional contra las metanfetaminas, al advertir que su consumo supera al del fentanilo en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la estrategia complementará la campaña actual contra el fentanilo y se enfocará en la prevención y atención temprana de las adicciones, especialmente entre jóvenes.

“Además de todo lo que existe, tenemos que darle más a los jóvenes para evitar que se acerquen a un grupo delictivo, que se acerquen a las drogas. Viene ahora la campaña contra las metanfetaminas, que es una droga que se usa más en México que el fentanilo”, señaló.

Sheinbaum recordó que el gobierno federal mantiene diversos programas sociales, becas y jornadas de paz impulsadas desde el Instituto de la Juventud y las escuelas, pero consideró necesario fortalecer los apoyos para reducir la vulnerabilidad social que conduce a los jóvenes hacia la delincuencia.

“Todo eso, y las jornadas de paz que se hacen desde el Instituto de la Juventud, desde las escuelas, vamos a continuar con ello, desde pequeños hasta que puedan tener un empleo con un salario digno”, apuntó.

La presidenta insistió en que la atención integral de las causas sociales -educación, empleo y espacios culturales- es fundamental para combatir el consumo de drogas y prevenir el reclutamiento criminal. Con información de Milenio

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

