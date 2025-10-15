Reportan desaparición de dos mujeres en Mazatlán; una es activista del colectivo ‘Corazones Unidos por una Misma Causa’

MAZATLÁN, SIN.- En el municipio de Mazatlán, Sinaloa, se reportó la desaparición de dos mujeres en hechos distintos, generando alarma entre colectivos de búsqueda y familiares. Una de las víctimas es la activista María de los Ángeles Valenzuela, integrante del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa, A.C.”, quien fue privada de su libertad por hombres armados en la colonia Salvador Allende.

De acuerdo con la información recabada, la joven activista fue interceptada por sujetos que viajaban en un vehículo blanco cuando regresaba de una tienda cercana. Testigos afirman que fue subida por la fuerza al automóvil y desde entonces no se tiene noticia de su paradero.

El colectivo al que pertenece difundió una ficha de localización y pidió apoyo de la ciudadanía para encontrarla. María de los Ángeles es hija de Manuel Valenzuela, quien desapareció en noviembre de 2024 sin que hasta ahora se conozcan avances en su búsqueda. Su caso ha sido retomado por diversos grupos que denuncian que el ataque podría representar un acto de intimidación contra las rastreadoras de la región.

“Privarla de su libertad es un mensaje para todas las mujeres que buscan a los desaparecidos”, expresaron integrantes del colectivo en redes sociales, quienes exigieron a las autoridades estatales y federales su localización con vida.

En un segundo caso, la Fiscalía de Sinaloa confirmó la desaparición de Claudia Guadalupe López Espinoza, de 41 años, quien fue vista por última vez el 13 de octubre en el ejido El Venadillo, también en Mazatlán. La mujer mide 1.65 metros, tiene complexión robusta, cabello largo ondulado color café oscuro y cejas delgadas. Vestía blusa color vino, pantalón azul y sandalias azules al momento de su desaparición.

Autoridades y colectivos locales han solicitado la colaboración de la población para aportar información que ayude a dar con su paradero. Las fichas de búsqueda de ambas mujeres fueron publicadas en redes oficiales y se mantienen activas en los sistemas de la Comisión Estatal de Búsqueda.

La desaparición de María de los Ángeles ha provocado conmoción entre los grupos de rastreadoras, que denunciaron la vulnerabilidad de las mujeres que participan en labores humanitarias de localización de víctimas. Organizaciones civiles han pedido medidas de protección y una investigación inmediata sobre los hechos.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad estatal no han confirmado detenciones ni avances sustanciales en los casos. Colectivos advierten que la violencia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos sigue creciendo en Sinaloa, donde al menos una docena de activistas han sido agredidas o amenazadas en los últimos años. Con información de El Universal