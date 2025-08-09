México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un pronunciamiento oficial en respuesta a un comunicado del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el que destacó la colaboración bilateral para el combate a los cárteles del narcotráfico. En el documento, la cancillería subrayó que la cooperación entre ambas naciones se desarrolla bajo un respeto irrestricto a las soberanías y que cada país debe actuar dentro de su propio territorio para atender las causas que originan las adicciones y la violencia vinculada al tráfico ilegal de drogas y armas. TE PUEDE INTERESAR: Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga

MÉXICO MANTIENE ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD; SEGUIRÁ LA COLABORACIÓN CON ESTADOS UNIDOS La SRE explicó que la relación de trabajo con Estados Unidos se basa en principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación. Indicó que México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad enfocada en construir la paz con justicia, atendiendo causas estructurales que propician la violencia y garantizando que no haya impunidad. El pronunciamiento detalla que el gobierno mexicano continuará con acciones coordinadas con autoridades estadounidenses, particularmente en el combate al tráfico ilícito de drogas y armas, al considerar esta cooperación como fundamental para disminuir la violencia. Asimismo, se reiteró que el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la herramienta principal para proteger a las comunidades. MÉXICO RECHAZA LA PARTICIPACIÓN DE FUERZAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO En este sentido, la cancillería informó que ambas naciones trabajan desde hace meses en un acuerdo de seguridad basado en los principios de colaboración y respeto a la soberanía, y puntualizó: “México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio”. DONALD TRUMP FIRMA SECRETAMENTE ORDEN PARA DESPLIEGUE MILITAR EN CONTRA DE CÁRTELES El posicionamiento se da después de que el diario The New York Times publicara que el expresidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el Pentágono comenzara a preparar el despliegue de fuerzas militares contra ciertos cárteles latinoamericanos, sin considerar el territorio donde operan. Frente a este escenario, la SRE recalcó que cualquier cooperación debe darse en igualdad soberana y que no se permitiría la presencia de tropas estadounidenses en México.