México refuerza cerco contra la lepra: intensifican búsqueda y tratamiento gratuito

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 25 enero 2026
    México refuerza cerco contra la lepra: intensifican búsqueda y tratamiento gratuito
    Señalan que el objetivo es evitar un repunte de lepra y cortar cadenas de transmisión. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Enfermedades

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


OMS

La Secretaría de Salud aseguró que el país mantiene una estrategia enfocada en detección, tratamiento y vigilancia en zonas endémicas

CDMX.- La Secretaría de Salud informó que México mantiene con éxito una estrategia integral para eliminar la lepra y evitar un aumento de casos, con acciones enfocadas en detección y tratamiento en zonas donde aún pueden presentarse contagios.

Como contexto, la dependencia recordó que desde 1994 la lepra —enfermedad infecciosa ocasionada por Mycobacterium leprae, conocido como bacilo de Hansen— dejó de ser considerada un problema de salud pública en el país, al cumplirse la meta de registrar menos de un caso por cada 10 mil habitantes, criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

TE PUEDE INTERESAR: SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución

Fátima Luna López, directora del Programa de Micobacteriosis del Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades (Cenaprece), señaló que Sinaloa, Oaxaca y Guerrero son las entidades donde todavía podrían presentarse casos y explicó que el trabajo se concentra en municipios y localidades con reportes en los últimos cinco años o con antecedentes epidemiológicos en la familia.

La funcionaria puntualizó que, además de las labores de campo, se impulsa la búsqueda en menores de 15 años. “No debemos tener reporte en esas etapas porque significaría que existe todavía transmisión sostenible”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo en San Marcos, Mazatlán: liberan a cuatro hombres retenidos por oferta laboral falsa

En el marco del Día Mundial de la Lepra, que se celebra el tercer domingo de enero, Luna López detalló que entre las acciones se encuentra el tratamiento mediante poliquimioterapia —combinación de medicamentos para curar la enfermedad— y la realización de jornadas dermatológicas para identificar casos probables y tomar muestras.

En el plano institucional, la Secretaría de Salud señaló que, a través de la donación de la poliquimioterapia por parte de la OMS, el tratamiento se otorga de forma gratuita en todas las unidades del sector salud del país. Añadió que se activó una plataforma de información en tiempo real para facilitar intervenciones inmediatas, así como actividades de educación continua para personal médico y talleres comunitarios orientados a la identificación temprana de signos y síntomas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ley Maduro’ y narcopolítica: PAN acusa que Morena quiere abrir paso al narco

La especialista indicó que la lepra es curable y subrayó que el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano reducen la posibilidad de discapacidad. Advirtió que el periodo de incubación puede ir de cinco a 20 años y que, sin atención en etapas iniciales, puede ocasionar daños en ojos, manos, pies, músculo y hueso, con secuelas como deformidades, reducción de movilidad e incluso ceguera.

En el panorama general, explicó que los síntomas iniciales pueden incluir manchas claras u oscuras o nódulos en la piel, con lesiones y pérdida de sensibilidad, y pidió acudir al médico ante cualquier señal. Añadió que, aunque no se trata de una enfermedad altamente contagiosa, puede transmitirse por fluidos de nariz y boca de personas enfermas que no reciben tratamiento, por lo que la estrategia se centra en ubicar casos y cortar la transmisión. Con información de El Universal

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


OMS

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Nuevo Laredo concentra cerca del 33% de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del país.

Nuevo Laredo estrena aduana: Sheinbaum la llama ‘estratégica’ para soberanía y seguridad
Las denuncias por delitos federales en materia de hidrocarburos se dispararon 41 por ciento en 2025 respecto a 2024, al pasar de 6 mil 715 a 9 mil 467 carpetas de investigación.

Se disparan en 41% denuncias por ordeña de hidrocarburos
Inicia la jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca, a la que se somete a Salomón Jara Cruz. Es el primer estado en la república en llevar a cabo. Afirmó que se someterá a lo que la ciudadanía determine.

Oaxaca realiza el primer proceso de revocación de mandato en México
Bessent dijo que Ottawa está obligada a cumplir con las obligaciones del T-MEC y se mostró favorable a imponer gravámenes a Canadá. FOTO:

Canadá asegura que no hay intención de firmar acuerdo de libre comercio con China
Personas protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis, el domingo 25 de enero de 2026.

Protestas toman Mineápolis tras muerte de un hombre a manos de federales
Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa
César Alejandro ‘N’, alias “El Botox”, presunto líder de “Los Blancos de Troya”, y sus dos escoltas identificados como Eder ‘N’ y Esteban ‘N’, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial.

A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros
Delgado sostuvo que la ampliación de infraestructura forma parte de una prioridad nacional.

SEP acelera obras en BC: Delgado y Marina del Pilar revisan universidad y nuevo CBTIS