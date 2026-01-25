México refuerza cerco contra la lepra: intensifican búsqueda y tratamiento gratuito

CDMX.- La Secretaría de Salud informó que México mantiene con éxito una estrategia integral para eliminar la lepra y evitar un aumento de casos, con acciones enfocadas en detección y tratamiento en zonas donde aún pueden presentarse contagios.

Como contexto, la dependencia recordó que desde 1994 la lepra —enfermedad infecciosa ocasionada por Mycobacterium leprae, conocido como bacilo de Hansen— dejó de ser considerada un problema de salud pública en el país, al cumplirse la meta de registrar menos de un caso por cada 10 mil habitantes, criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

TE PUEDE INTERESAR: SCJN rechaza uso de camionetas nuevas; piden su devolución

Fátima Luna López, directora del Programa de Micobacteriosis del Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades (Cenaprece), señaló que Sinaloa, Oaxaca y Guerrero son las entidades donde todavía podrían presentarse casos y explicó que el trabajo se concentra en municipios y localidades con reportes en los últimos cinco años o con antecedentes epidemiológicos en la familia.

La funcionaria puntualizó que, además de las labores de campo, se impulsa la búsqueda en menores de 15 años. “No debemos tener reporte en esas etapas porque significaría que existe todavía transmisión sostenible”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo en San Marcos, Mazatlán: liberan a cuatro hombres retenidos por oferta laboral falsa

En el marco del Día Mundial de la Lepra, que se celebra el tercer domingo de enero, Luna López detalló que entre las acciones se encuentra el tratamiento mediante poliquimioterapia —combinación de medicamentos para curar la enfermedad— y la realización de jornadas dermatológicas para identificar casos probables y tomar muestras.

En el plano institucional, la Secretaría de Salud señaló que, a través de la donación de la poliquimioterapia por parte de la OMS, el tratamiento se otorga de forma gratuita en todas las unidades del sector salud del país. Añadió que se activó una plataforma de información en tiempo real para facilitar intervenciones inmediatas, así como actividades de educación continua para personal médico y talleres comunitarios orientados a la identificación temprana de signos y síntomas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ley Maduro’ y narcopolítica: PAN acusa que Morena quiere abrir paso al narco

La especialista indicó que la lepra es curable y subrayó que el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano reducen la posibilidad de discapacidad. Advirtió que el periodo de incubación puede ir de cinco a 20 años y que, sin atención en etapas iniciales, puede ocasionar daños en ojos, manos, pies, músculo y hueso, con secuelas como deformidades, reducción de movilidad e incluso ceguera.

En el panorama general, explicó que los síntomas iniciales pueden incluir manchas claras u oscuras o nódulos en la piel, con lesiones y pérdida de sensibilidad, y pidió acudir al médico ante cualquier señal. Añadió que, aunque no se trata de una enfermedad altamente contagiosa, puede transmitirse por fluidos de nariz y boca de personas enfermas que no reciben tratamiento, por lo que la estrategia se centra en ubicar casos y cortar la transmisión. Con información de El Universal