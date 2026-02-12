México se aleja del ‘sí’: Inegi registra desplome del matrimonio y auge de la unión libre

CDMX.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que, en las últimas dos décadas, disminuyó el porcentaje de personas casadas y aumentó el de quienes viven en unión libre en México, de acuerdo con cifras difundidas con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Según el instituto, entre 2005 y 2025 la proporción de la población de 15 años y más que estaba casada bajó de 47.6% a 36.3%, mientras que la unión libre subió de 11.1% a 17.6%.

El descenso más marcado en la distribución porcentual de enlaces matrimoniales se observó en el grupo de 30 a 59 años, al pasar de 66.2% en 2005 a 46.8% en 2025; en el grupo de 15 a 29 años, la reducción fue de 20.9% a 7.6% en el mismo periodo.

En ese contexto, el Inegi señaló que la caída fue más pronunciada entre hombres de 30 a 59 años, al bajar de 70% a 48.2% entre 2005 y 2025; en mujeres del mismo rango de edad, la disminución fue de 17.2 puntos porcentuales. Para las personas de 60 años y más, el porcentaje de enlaces matrimoniales pasó de 55.3% a 52.4%.

El instituto también reportó que la unión libre aumentó en distintos grupos de edad: en personas de 30 a 59 años subió de 12.8% a 22.9%; en el segmento de 15 a 29 años, de 10.9% a 15.9%; y en adultos mayores, de 5.6% a 7.2% entre 2005 y 2025. En el mismo lapso, la soltería pasó de 31.9% a 33.2% en la población de 15 años y más.

Como antecedente inmediato, el Inegi detalló que en 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios, con un decremento de 3.0% respecto de 2023. Del total, 98.7% correspondió a contrayentes de distinto sexo y 1.3% a personas del mismo sexo.

En la estadística de matrimonios de 2024, el instituto indicó que la tasa nacional fue de 5.4 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más. En ese año, la tasa más alta se registró en Quintana Roo y las más bajas en Tlaxcala y Ciudad de México, conforme a la medición oficial.

En el panorama general, el Inegi añadió que, entre los matrimonios de distinto sexo, 26.9% de las mujeres y 18.4% de los hombres se casó antes de los 25 años, como parte de los datos que acompañan el reporte sobre cambios en los patrones de unión en el país. Con información de La Jornada