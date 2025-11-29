Gobierno promete blindar carreteras tras reunión de Harfuch con cámaras del autotransporte

CDMX.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, en la que se reiteró el compromiso del gobierno federal de fortalecer la seguridad en las carreteras del país.

A través de redes sociales, el funcionario señaló que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, se acordó reforzar los mecanismos de coordinación interinstitucional para atender la problemática de inseguridad que afecta a este sector estratégico.

“En colaboración con @GN_MEXICO_ y @SEGOB_mx acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia”, escribió el secretario en su mensaje.

García Harfuch indicó que uno de los ejes centrales del acuerdo es el seguimiento puntual a las investigaciones abiertas en las fiscalías, con el objetivo de avanzar en la persecución de delitos que afectan a los transportistas, como el robo de carga y la extorsión.

Asimismo, se determinó la integración de acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, a fin de atender de manera directa las denuncias presentadas por empresas y operadores del sector.

El titular de la SSPC subrayó que se mantendrán reuniones periódicas con los representantes del autotransporte para evaluar avances, ajustar los operativos y garantizar resultados en materia de seguridad.

Las autoridades federales reconocieron que el autotransporte es un pilar para la economía nacional y que su protección es prioritaria para asegurar el abasto de mercancías, la movilidad y el funcionamiento de las cadenas productivas.

Por su parte, los representantes del sector reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades en el intercambio de información y en la denuncia de hechos delictivos, a fin de reducir los riesgos en las principales rutas del país. Con información de El Universal