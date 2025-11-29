Gobierno promete blindar carreteras tras reunión de Harfuch con cámaras del autotransporte

Noticias
/ 29 noviembre 2025
    Gobierno promete blindar carreteras tras reunión de Harfuch con cámaras del autotransporte
    García Harfuch indicó que uno de los ejes centrales del acuerdo es el seguimiento puntual a las investigaciones abiertas en las fiscalías. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades federales y representantes del sector acordaron reforzar operativos y dar seguimiento a denuncias por delitos en tramos de alta incidencia

CDMX.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, en la que se reiteró el compromiso del gobierno federal de fortalecer la seguridad en las carreteras del país.

A través de redes sociales, el funcionario señaló que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, se acordó reforzar los mecanismos de coordinación interinstitucional para atender la problemática de inseguridad que afecta a este sector estratégico.

“En colaboración con @GN_MEXICO_ y @SEGOB_mx acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia”, escribió el secretario en su mensaje.

García Harfuch indicó que uno de los ejes centrales del acuerdo es el seguimiento puntual a las investigaciones abiertas en las fiscalías, con el objetivo de avanzar en la persecución de delitos que afectan a los transportistas, como el robo de carga y la extorsión.

Asimismo, se determinó la integración de acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, a fin de atender de manera directa las denuncias presentadas por empresas y operadores del sector.

El titular de la SSPC subrayó que se mantendrán reuniones periódicas con los representantes del autotransporte para evaluar avances, ajustar los operativos y garantizar resultados en materia de seguridad.

Las autoridades federales reconocieron que el autotransporte es un pilar para la economía nacional y que su protección es prioritaria para asegurar el abasto de mercancías, la movilidad y el funcionamiento de las cadenas productivas.

Por su parte, los representantes del sector reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades en el intercambio de información y en la denuncia de hechos delictivos, a fin de reducir los riesgos en las principales rutas del país. Con información de El Universal

Temas


Seguridad
protestas

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


SSP

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

