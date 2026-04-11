México y EU acuerdan plan para modernizar cruces fronterizos; revisan proyectos y seguridad

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/ 11 abril 2026
    México y EU acuerdan plan para modernizar cruces fronterizos; revisan proyectos y seguridad
    Reportan avances en la consolidación de mecanismos de coordinación técnica bilateral. ESPECIAL
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La SRE reportó acuerdos para coordinación operativa, inspección conjunta de carga y modernización de sistemas

CDMX.- México y Estados Unidos refrendaron su compromiso de fortalecer la modernización de la infraestructura fronteriza y reforzar la seguridad en los cruces internacionales, durante la reunión plenaria del Grupo Binacional México–EU sobre Puentes y Cruces Internacionales, realizada los días 8 y 9 de abril en Washington, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia señaló que este encuentro es el principal foro bilateral para la presentación, análisis y seguimiento de proyectos de infraestructura transfronteriza, con el objetivo de consolidar una frontera “más segura, moderna y eficiente”, en línea con metas compartidas de seguridad, facilitación comercial y competitividad regional.

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En la sesión inaugural, el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, afirmó que “la seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios” y que el grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas.

Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, sostuvo que “una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas”.

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Como parte de los trabajos, ambas delegaciones revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de la frontera común y analizaron temas prioritarios en materia de inspección conjunta de carga, modernización de sistemas, Revisión No Intrusiva (RNI) y coordinación operativa entre autoridades de ambos países, con el objetivo de agilizar los cruces y prevenir actividades ilícitas.

La SRE indicó que entre los resultados del encuentro se reportaron avances en la consolidación de mecanismos de coordinación técnica bilateral, la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios y el fortalecimiento de la planeación conjunta de largo plazo en seguridad, infraestructura fronteriza y facilitación logística.

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Asimismo, se acordó reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar los flujos transfronterizos y fortalecer espacios técnicos especializados orientados a la modernización operativa y de infraestructura en la frontera común.

En la reunión participaron, por parte de México, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, así como representantes de gobiernos estatales fronterizos; por Estados Unidos asistieron funcionarios de diversas dependencias federales y representantes de entidades fronterizas. Con información de La Jornada

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