    México y EU alistan nuevo pacto agroalimentario tras tensiones por plagas y aduanas
    Durante la mesa binacional, México y Estados Unidos coincidieron en fortalecer el Senasica para prevenir futuras crisis sanitarias, tras el brote de gusano barrenador que afectó las exportaciones ganaderas. /FOTO: ESPECIAL

Representantes de ambos países sostuvieron una mesa redonda encabezada por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense, para reforzar la cooperación bilateral y atender los conflictos del sector

CDMX.- En medio de las tensiones comerciales que enfrenta el sector agrícola entre México y Estados Unidos, la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, sostuvo una reunión con representantes de 35 organismos y asociaciones agroalimentarias de ambos países para analizar los principales retos de la relación bilateral.

El encuentro, denominado “Mesa redonda: El futuro de la relación agrícola México-Estados Unidos”, tuvo lugar durante la visita oficial de la funcionaria al país y tuvo como objetivo fortalecer los vínculos comerciales y la colaboración binacional.

De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la agenda incluyó temas prioritarios como la reapertura de fronteras a la exportación de ganado mexicano, la optimización de los procedimientos aduaneros, y la atención de la plaga del gusano barrenador, que provocó restricciones sanitarias al comercio de ganado hacia la Unión Americana.

“Durante tres décadas, México y Estados Unidos hemos construido un comercio agroalimentario basado en la confianza y el beneficio mutuo. Hoy debemos revisar y mejorar el Tratado actual para consolidar a Norteamérica como la región más competitiva y autosuficiente del mundo”, señaló Humberto Jasso, vicepresidente de Comercio Exterior del CNA.

Los representantes coincidieron en la necesidad de fortalecer al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios mexicanos.

La mesa también abordó la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como un instrumento clave para mantener la estabilidad de las cadenas de suministro agroalimentarias, ampliar las oportunidades comerciales e impulsar nuevas cadenas de valor en la región.

La delegación estadounidense incluyó a 24 organismos, entre ellos la National Grain and Feed Association, el U.S. Dairy Export Council, el Texas Cattle Feeders Association, y el U.S. Wheat Associates. Por parte de México participaron la Confederación Nacional de Organismos Ganaderos (CNOG), CANILEC, ANEBERRIES, Mexican Beef y el CNA, entre otros.

Ambas partes coincidieron en que, frente a los desafíos sanitarios, logísticos y regulatorios, el diálogo permanente y la cooperación técnica serán fundamentales para preservar la competitividad del campo norteamericano y garantizar un comercio justo y sostenible. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

