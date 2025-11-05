Acosador de Sheinbaum realizó tocamientos a otras dos mujeres... el mismo día
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El hombre de 33 años fue detenido en las inmediaciones de Paseo de la Condesa, ante la denuncia y señalamiento directo de la víctima
Tras la detención del hombre identificado como Uriel ‘N’, quien es el presunto responsable del delito de abuso sexual contra la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que también es señalado en otros dos casos de acoso en calles del Centro Histórico.
Según el comunicado, los hechos ocurrieron cuando se realizaban recorridos de vigilancia por parte del personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, una joven de 25 años solicitó apoyo para denunciar que un sujeto la había tocado.
La mujer fue resguardada y oficiales de la CDMX activaron un dispositivo de búsqueda, con el cual localizaron al presunto agresor.
TE PUEDE INTERESAR: Centro de Saltillo, con mayor acoso callejero a mujeres; agresiones similares a la de Sheinbaum
DETENCIÓN DE ACOSADOR
El hombre de 33 años fue detenido en las inmediaciones de Paseo de la Condesa, ante la denuncia y señalamiento directo de la víctima, a lo que le fueron informados sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde se determinará su situación jurídica.
Al sujeto se le es señalado en tres indagatorias:
La primera está probablemente relacionada con el acoso cometido contra la presidenta Sheinbaum Pardo, ocurrido el martes 4 de noviembre, por un hombre quien la abrazó sin su consentimiento, intentó tocarla y darle un beso, mientras caminaba en el Centro Histórico rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Así como de otro caso ocurrido el mismo día en las calles Bolívar y Tacuba, en el Centro Histórico de la CDMX.
TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de las Mujeres reprueba caso de acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX
Además de la joven que denunció tocamientos, que dio con la localización del sujeto.
SHEINBAUM DENUNCIÓ
En la conferencia de prensa del miércoles, Sheinbaum Pardo informó que realizó una denuncia por el caso de acoso callejero que vivió la tarde ayer.
“Presente una denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante. El acoso es un delito en la Ciudad de México”, comentó desde la ‘Mañanera del Pueblo’.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia
Detalló que el sujeto estaba alcoholizado y continuó acosando a más mujeres; aunque negó que tenga pensado cambiar o fortalecer su seguridad, ya que desea estar cerca de la gente.
Aunque mencionó que en un primer momento no se percató del acoso que sufrió, sino hasta que vio los videos compartidos en redes sociales.