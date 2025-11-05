Acosador de Sheinbaum realizó tocamientos a otras dos mujeres... el mismo día

Tras la detención del hombre identificado como Uriel ‘N’, quien es el presunto responsable del delito de abuso sexual contra la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que también es señalado en otros dos casos de acoso en calles del Centro Histórico.

Según el comunicado, los hechos ocurrieron cuando se realizaban recorridos de vigilancia por parte del personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, una joven de 25 años solicitó apoyo para denunciar que un sujeto la había tocado.

La mujer fue resguardada y oficiales de la CDMX activaron un dispositivo de búsqueda, con el cual localizaron al presunto agresor.

DETENCIÓN DE ACOSADOR

El hombre de 33 años fue detenido en las inmediaciones de Paseo de la Condesa, ante la denuncia y señalamiento directo de la víctima, a lo que le fueron informados sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde se determinará su situación jurídica.