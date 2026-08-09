Duplica Morelos casos de extorsión durante el primer semestre de 2026

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    Duplica Morelos casos de extorsión durante el primer semestre de 2026
    Las víctimas de extorsión en Morelos se duplicaron durante el primer semestre de 2026, en un contexto de deterioro de la seguridad, principalmente en la región oriente del estado. MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO
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Entre enero y junio, la entidad registró 388 víctimas, frente a las 181 del mismo periodo de 2025

Las víctimas de extorsión en Morelos se duplicaron durante el primer semestre de 2026, en un contexto de deterioro de la seguridad, principalmente en la región oriente del estado.

Entre enero y junio, la entidad registró 388 víctimas, frente a las 181 del mismo periodo de 2025, un incremento de 114.4 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El estado acumuló 207 víctimas más que un año antes y se ubicó entre las entidades con los mayores incrementos del País.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/con-el-plan-morelos-baja-54-por-ciento-el-promedio-diario-de-victimas-de-homicidio-doloso-en-el-estado-secretariado-de-seguridad-CK22392808

En Cuautla, la extorsión ha alcanzado incluso a negocios cotidianos como los centros de lavado de automóviles.

Un trabajador de un autolavado ubicado en una zona céntrica relató que integrantes del crimen organizado exigen a los encargados de cada turno el 10 por ciento de las ganancias.

Para calcular la cuota, los propios grupos criminales mantienen en el establecimiento a supuestos “lavadores” que, en realidad, se encargan de vigilar la operación y llevar el conteo de los vehículos atendidos.

El incremento de extorsiones coincide con una escalada de violencia en la zona oriente de Morelos, donde en los últimos meses se han registrado homicidios, ataques contra autoridades municipales y operativos federales contra grupos criminales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/violencia-sacude-morelos-ataques-en-bares-de-cuernavaca-y-tetecala-dejan-4-muertos-NC22579703

El pasado 23 de julio, hombres armados irrumpieron en el Palacio Municipal de Temoac y asesinaron al Alcalde Valentín Lavín Romero, quien seis meses antes había sobrevivido a un atentado cuando viajaba con su esposa sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Amayuca.

Días después del homicidio, la investigación alcanzó al círculo más cercano del Edil.

La Fiscalía del Estado detuvo a Marisol Romero Zamora, presidenta del DIF municipal y esposa de Lavín Romero; al director de Seguridad Pública de Temoac, Geovany Emmanuel González Morellano; y a los padres de la funcionaria, al señalar que presuntamente integraban una red dedicada a extorsionar a comerciantes del municipio.

En Morelos operan cárteles nacionales, células regionales y bandas locales que se disputan principalmente la extorsión, el narcomenudeo, el secuestro y el control de municipios y policías.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aprueban-ampliacion-de-84-municipios-para-valle-de-mexico-se-une-morelos-HG22604524

El diagnóstico más reciente del Gobierno estatal habla de nueve organizaciones principales y al menos 20 células, mientras otros análisis basados en información federal identifican hasta 11 grupos con presencia en la entidad.

El grupo con mayor penetración en la zona oriente es la estructura de Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas” o “El Apá”, identificado como operador regional del Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico.

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